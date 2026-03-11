La gasolina i el dièsel arriben a saltar la barrera dels dos euros per litre

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Brent retrocedeix fins a 91-93 dòlars arran de senyals d’una possible desescalada

Marcos Rodríguez

Madrid

La gasolina i el dièsel han creuat una de les barreres psicològiques més sensibles per al consumidor. Segons les dades de Facua procedents del Geoportal d’Hidrocarburs, en algunes estacions de servei espanyoles, el dièsel ja supera els 2 euros per litre, amb un màxim de 2,294 euros, mentre la mitjana nacional se situa en 1,767 euros. Per la seva banda, la gasolina registra una mitjana d’1,652 euros el litre, amb 1,999 euros per litre a l’estació més cara. De fet, el preu dels dos carburants està per sobre de 2 euros en diverses localitats espanyoles.

Traduït a la butxaca, la pujada ja és molt visible. Un proveïment de 50 litres costa avui uns 88,35 euros al preu mitjà actual, però es dispara fins a 114,70 euros a l’estació més cara. Entre el sortidor més barat i el més car ja hi ha una diferència de 65,2 euros per aquest mateix ompliment, una bretxa que retrata fins a quin punt s’ha tensionat el mercat minorista en tot just uns dies.

L’escalada arriba a remolc del conflicte a l’Iran i el Pròxim Orient. Associated Press va informar ahir de nous atacs iranians contra Israel i països del Golf, a més d’accions sobre infraestructures energètiques i el trànsit a l’estret d’Ormuz. Tot i així, el barril ofereix una imatge enganyosa d’alleujament. El Brent, referència a Europa, va arribar a tocar els 119,50 dòlars dilluns i retrocedia ahir a primera fins a l’entorn de 91-93 dòlars arran de senyals de possible desescalada. El problema per a l’automobilista és que aquesta pausa, de moment, no es reflecteix als panells de les gasolineres.

