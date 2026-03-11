Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manifestació 8-MGrup caníPasqual MaragallMor Antoni CampsPartit Agramunt-SallentToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Generalitat promet que apujarà el salari als professors

Paneque assegura que també limitarà la compra especulativa d’habitatge

S. G.

Barcelona

Al Govern mantenen que "el pla a, el pla b i el pla c" és aprovar nous pressupostos. Queden nou dies perquè el president Salvador Illa aconsegueixi el sí d’ERC, però continua sense haver-hi fumata blanca. La Generalitat ha esquivat detallar si, en cas de naufragar, acudirà als suplements de crèdit o convocarà eleccions anticipades. Ahir va prometre que hi haurà increment salarial per als professors i que s’aprovarà la llei per limitar la compra especulativa d’habitatge, un assumpte que requeriria que la legislatura catalana continués perquè es faci realitat.Al Govern mantenen que "el pla a", el pla b i el pla b i el pla c" és aprovar nous pressupostos. Queden nou dies perquè el president Salvador Illa aconsegueixi el ‘sí’ d’ERC, però, de moment, continua sense haver fumata blanca. Fins ara, la Generalitat ha esquivat detallar si, en cas de naufragar en el seu intent, s’abocarà als suplements de crèdit o bé convocarà eleccions anticipades. No obstant, aquest dimarts ha promès que hi haurà increment salarial per als professors i que s’aprovarà la llei per limitar la compra especulativa de vivenda sigui quin sigui el desenllaç amb els comptes, un assumpte, aquest últim, que requeriria que la legislatura catalana continuï perquè es pugui fer realitat.

Va ser la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’encarregada de verbalitzar que l’Executiu "complirà" amb les millores acordades en l’àmbit educatiu tot i que no hi hagi nous pressupostos, si bé va reconèixer que aquest seria "el mecanisme democràtic normal". No va aclarir si la via per assegurar el sou dels docents i els 300 milions per a l’escola inclusiva o els 390 milions per a l’escola concertada serà la dels suplements de crèdit, que podria activar-se també tot i que hi hagi eleccions convocades. "Pas a pas", es va limitar a apuntar.Ha sigut la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, l’encarregada de verbalitzar que l’executiu "complirà" amb les millores acordades en l’àmbit educatiu tot i que no hi hagi nous pressupostos, si bé ha reconegut que aquest seria "el mecanisme democràtic normal". No obstant, no ha aclarit si la via per assegurar tant el sou dels docents com els 300 milions per a l’escola inclusiva o els 390 milions per a l’escola concertada serà la dels suplements de crèdit, que és el camí que tindria a l’abast la Generalitat per disposar de més recursos i que podria activar-se també tot i que hi hagi unes eleccions convocades. "Pas a pas", s’ha limitat a apuntar.

Notícies relacionades

Quant a la limitació de la compra especulativa de vivenda pactada amb els Comuns, el grup de Jéssica Albiach es va anticipar al possible escenari de no aprovació dels comptes i va exigir que la llei s’impulsi passi el que passi. "Es complirà, treballarem per a les majories necessàries", va assegurar, i va afegir que no només aspiren a sumar els vots necessaris d’ERC, sinó que també tenen "coincidències" amb la CUP i els agradaria comptar amb els seus vots replicant el gran acord de la regulació dels lloguers de temporada. El pactat és que la proposta registrada pels Comuns al Parlament per modificar la llei d’urbanisme s’aprovi, iniciativa que decauria si es convoquen eleccions. Fonts del Govern no descarten l’escenari electoral en cas de no tenir una majoria suficient, sabent que als republicans no els interessa anar a les urnes amb Oriol Junqueras encara inhabilitat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents