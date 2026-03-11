El Govern destitueix l’ambaixadora a Israel, cridada a consultes al setembre després de l’últim xoc amb Benjamin Netanyahu
Fonts del Ministeri d’Afers Exteriors han confirmat que al capdavant hi queda una encarregada de negocis, al mateix nivell que l’ambaixada d’Israel a Madrid
Mario Saavedra
El Govern d'Espanya ha procedit al cessament de l’ambaixadora a Israel, Ana Sálomon, que havia estat cridada a consultes (retirada temporalment, en llenguatge diplomàtic) el setembre passat després de l’últim xoc amb el govern de Benjamin Netanyahu.
Fonts del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya confirmen a aquest diari aquest cessament de l’ambaixadora a Tel Aviv i recorden que “estava cridada a consultes sine die”. Ara, al capdavant de l’ambaixada d’Espanya a Israel hi quedarà “una encarregada de negocis, al mateix nivell que l’ambaixada d’Israel a Madrid”.
Israel no té ambaixadora a Espanya des que l’anterior, Rodica Radian-Gordon, es va jubilar mentre es trobava a Tel Aviv, on també havia estat cridada a consultes pel govern de Netanyahu com a protesta pel reconeixement d’Espanya a Palestina com a Estat. Quan es va produir la sortida de Radian-Gordon ja estava previst un relleu per al seu lloc, el diplomàtic Zvi Aviner-Vapni. Ell, però, va acabar renunciant al càrrec per anar a una altra ambaixada, sense que Netanyahu hagi nomenat un nou ambaixador.
Amb aquest moviment, publicat avui al Butlletí Oficial de l’Estat, es consolida de iure una situació que ja es produïa de facto: la representació diplomàtica mútua estava rebaixada d’un grau. Els encarregats de negocis no han de presentar credencials.
Es consolida així el distanciament diplomàtic ja existent. Si Espanya volgués ara enviar un altre ambaixador o ambaixadora, hauria d’obtenir un nou plàcet o permís de Tel Aviv, cosa que podria ser complicada tenint en compte les tensions polítiques existents des del que el Govern d’Espanya ha qualificat de “genocidi” a Gaza.
Missatge polític o decisió burocràtica?
Fonts diplomàtiques apunten a aquest diari que Ana Sálomon volia deixar el càrrec d’ambaixadora a Tel Aviv. El Ministeri no aclareix, a preguntes d’El Periódico, si el cessament és una manera d’alliberar-la perquè pugui escollir un altre destí o bé un missatge polític a Israel: si ells no normalitzen les relacions diplomàtiques enviant un nou ambaixador, Espanya prefereix igualar el nivell de representació diplomàtica.
L’ambaixada d’Israel a Espanya està ara liderada per l’encarregada de negocis Dana Elrich.
El BOE publica aquest dimecres el cessament de Sálomon “a proposta del ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 10 de març de 2026”. Amb el cessament, rubricat com és preceptiu pel rei Felip VI, s’agraeixen “els serveis prestats” a l’ambaixadora.
Sálomon, en el càrrec des del juliol de 2021, va ser cridada a consultes pel Govern el 9 de setembre en resposta a les “calumnioses acusacions” contra Espanya i a les “inacceptables mesures” contra les ministres Yolanda Díaz i Sira Rego dictades pel govern de Netanyahu, arran del paquet de mesures per frenar el “genocidi” a Gaza anunciat pel president del Govern, Pedro Sánchez.
