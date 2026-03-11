El Govern vol consensuar un pla sobre la guerra
Intercanviarà idees amb els sindicats, la patronal i els grups parlamentaris
Jaime Mejías
El Govern estudia la situació derivada del conflicte a l’Orient Mitjà abans d’aprovar noves mesures per pal·liar les conseqüències. Tot i que, segons va avançar la ministra portaveu, Elma Saiz, l’Executiu "fa temps que prepara un pla de resposta integral" als efectes d’aquesta guerra. Per això, segons va assenyalar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, "al llarg d’aquesta setmana" s’"intercanviaran idees amb els grups parlamentaris, amb els agents socials –sindicats i patronal– i "escoltarem propostes" de la Comissió Europea.
Per tancar aquest pla continuaran "monitorant l’evolució de les dades. Tot això per posar en marxa una resposta calibrada i eficaç en un doble pla", va comentar la també titular de Seguretat Social. Segons Saiz, el doble pla en què vol treballar el Govern passa per un de conjuntural, amb "mesures per protegir llars, treballadors, empreses afectades", i un altre d’"estructural, amb mesures per accelerar la transició ecològica i enfortir la nostra autonomia estratègica". "Ja hem anteposat els interessos de la ciutadania en altres conflictes com en el d’Ucraïna i ho tornarem a fer perquè estem preparats", va asseverar Saiz, que també va reivindicar la bandera agitada pel president del Govern, Pedro Sánchez, asseverant que un no a la guerra és "la millor mesura per protegir les vides i les butxaques de la ciutadania".
Compareixença de Sánchez
Per la seva banda, el president del Govern compareixerà finalment el 25 de març al Congrés per donar compte de la posició del Govern davant la guerra a l’Orient Mitjà. Ho farà després d’obrir una ronda de reunions amb els grups parlamentaris per abordar aquest assumpte, segons confirmen fonts de l’Executiu.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, serà l’encarregat d’aquestes reunions, en què també escoltaran les propostes dels diferents partits sobre les mesures que cal prendre per fer front als efectes del conflicte.
Divendres passat, el Govern va registrar la sol·licitud de compareixença del president perquè doni compte de la reunió del Consell Europeu del 19 març, en què es tractarà la guerra, segons expliquen fonts parlamentàries socialistes.
Per la seva banda, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, va voler traslladar als espanyols un missatge de tranquil·litat. "La situació dista molt de la que vam viure a Ucraïna, perquè la nostra exposició directa al subministrament bloquejat a Ormuz és molt inferior", va aclarir.
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt