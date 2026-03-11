Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern vol consensuar un pla sobre la guerra

Intercanviarà idees amb els sindicats, la patronal i els grups parlamentaris

La ministra Elma Saiz, ahir.

La ministra Elma Saiz, ahir. / José Luis Roca

Jaime Mejías

Madrid

El Govern estudia la situació derivada del conflicte a l’Orient Mitjà abans d’aprovar noves mesures per pal·liar les conseqüències. Tot i que, segons va avançar la ministra portaveu, Elma Saiz, l’Executiu "fa temps que prepara un pla de resposta integral" als efectes d’aquesta guerra. Per això, segons va assenyalar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, "al llarg d’aquesta setmana" s’"intercanviaran idees amb els grups parlamentaris, amb els agents socials –sindicats i patronal– i "escoltarem propostes" de la Comissió Europea.

Per tancar aquest pla continuaran "monitorant l’evolució de les dades. Tot això per posar en marxa una resposta calibrada i eficaç en un doble pla", va comentar la també titular de Seguretat Social. Segons Saiz, el doble pla en què vol treballar el Govern passa per un de conjuntural, amb "mesures per protegir llars, treballadors, empreses afectades", i un altre d’"estructural, amb mesures per accelerar la transició ecològica i enfortir la nostra autonomia estratègica". "Ja hem anteposat els interessos de la ciutadania en altres conflictes com en el d’Ucraïna i ho tornarem a fer perquè estem preparats", va asseverar Saiz, que també va reivindicar la bandera agitada pel president del Govern, Pedro Sánchez, asseverant que un no a la guerra és "la millor mesura per protegir les vides i les butxaques de la ciutadania".

Compareixença de Sánchez

Per la seva banda, el president del Govern compareixerà finalment el 25 de març al Congrés per donar compte de la posició del Govern davant la guerra a l’Orient Mitjà. Ho farà després d’obrir una ronda de reunions amb els grups parlamentaris per abordar aquest assumpte, segons confirmen fonts de l’Executiu.

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, serà l’encarregat d’aquestes reunions, en què també escoltaran les propostes dels diferents partits sobre les mesures que cal prendre per fer front als efectes del conflicte.

Divendres passat, el Govern va registrar la sol·licitud de compareixença del president perquè doni compte de la reunió del Consell Europeu del 19 març, en què es tractarà la guerra, segons expliquen fonts parlamentàries socialistes.

Per la seva banda, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, va voler traslladar als espanyols un missatge de tranquil·litat. "La situació dista molt de la que vam viure a Ucraïna, perquè la nostra exposició directa al subministrament bloquejat a Ormuz és molt inferior", va aclarir.

