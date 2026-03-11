Illa i Junqueras reivindiquen el "sentit de país" perquè Catalunya prosperi
El president defensa en plena negociació dels pressupostos que hi hagi unitat i un "bon Govern i una bona oposició" per avançar
Sara González
L’objectiu era evocar la memòria de Josep Irla en el 150è aniversari del seu naixement, el llegat del president que des de l’exili va mantenir viva la institució de la Generalitat després de l’afusellament de Lluís Companys entre 1940 i 1954. El teló de fons de l’acte celebrat al Palau amb el president Salvador Illa i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, eren els pressupostos. El bloqueig de la negociació quan falten nou dies per a la votació clau al Parlament va impregnar tota la litúrgia i en la glossa que van fer tots dos de la figura d’Irla hi va haver missatges entre línies, com l’apel·lació al "sentit de país" per aconseguir que Catalunya prosperi en les circumstàncies més adverses.L’objectiu era evocar la memòria de Josep Irla en el 150è aniversari del seu naixement, el llegat del president que des de l’exili, en ple franquisme i auge del feixisme, va mantenir viva la institució de la Generalitat després de l’afusellament de Lluís Companys entre 1940 i 1954. Però el teló de fons de l’acte celebrat al Palau amb el president Salvador Illa i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, eren els pressupostos. El bloqueig de la negociació quan falten nou dies per a la votació clau al Parlament ha impregnat tota la litúrgia i en la glossa que han fet tots dos de la figura d’Irla hi ha hagut missatges entre línies, com l’apel·lació al "sentit de país" per aconseguir que Catalunya prosperi fins i tot en les circumstàncies més adverses.
Va ser el president Illa el més explícit amb l’apel·lació als republicans al recordar que Irla "sempre va tenir clar que Catalunya només avançaria amb unitat" i que el "millor homenatge" que pot fer-se al seu esperit és ser fidel a aquesta unitat que "no significa renunciar als principis de cada un, sinó sentit de país, sentit del deure i sentit de la responsabilitat". Per al president de la Generalitat, aquest deure passa per aprovar els pressupostos. Tot seguit, va deixar caure que, en nom dels que els han precedit en les etapes més fosques de la història, cal "estar a l’altura".Ha sigut el president Illa el més explícit amb l’apel·lació als republicans quan ha recordat que Irla "sempre va tenir clar que Catalunya només avançaria amb unitat" i que el "millor homenatge" que vaig poder fer-se al seu esperit és ser fidel a aquesta unitat que "no significa renuncia als principis de cada un, sinó sentit de país, sentit del deure i sentit de la responsabilitat". Per al president de la Generalitat, aquest deure passa en aquests moments per aprovar els pressupostos. No s’ha quedat aquí, perquè tot seguit ha deixat caure que, en nom dels que els han precedit en les etapes més fosques de la història, cal "estar a l’altura".
"Cada temps reclama la seva ambició i responsabilitat, exercir-les conscients de les conseqüències per al futur", va assegurar. El president va reivindicar que Catalunya necessita "un bon Govern i una bona oposició" per avançar. "L’estima al país es mesura per la capacitat d’assumir responsabilitats quan toca, quan arriba el moment", va concloure."Cada temps reclama la seva ambició i responsabilitat, exercir-les conscients de les conseqüències per al futur", ha assegurat. Però per si encara no havia quedat prou clar que hi havia un encàrrec més enllà de l’elogi a Irla, el president ha reivindicat que Catalunya necessita "un bon Govern i una bona oposició" per avançar. "L’estima al país es mesura per la capacitat d’assumir responsabilitats quan toca, quan arriba el moment", ha conclòs.
I escoltant-lo en primera fila hi havia Junqueras, que continua esperant el compromís del Govern de Pedro Sánchez amb la recaptació de l’IRPF vinculada al model de finançament, malgrat que el Govern considera que ja s’ha fet "suficient" i que amb la paraula d’Illa que es complirà, n’hi ha prou. Minuts abans, com a president d’ERC, va intervenir per enaltir que al republicà homenatjat se li deu no només la continuïtat de les institucions catalanes, sinó el "sentit nacional" i l’"esperança" de ser una nació "en plenitud". Per als republicans, això passa ara per guanyar en sobirania. Per això la insistència que la hisenda catalana recapti els impostos a Catalunya.I escoltant-lo a primera fila hi havia Junqueras, que continua esperant el compromís del Govern de Pedro Sánchezamb la recaptació de l’IRPF vinculada al model de finançament malgrat que el Govern considera que ja s’ha fet "suficient" i que amb la paraula d’Illa que es complirà, prou. Minuts anteriors, com a president d’ERC, el partit en què va militar Irla, ha intervingut per enaltir que al republicà homenatjat se li deu no només la continuïtat de les institucions catalanes, sinó el "sentit nacional" i l’"esperança" de ser una nació "en plenitud". Per als republicans, això passa ara per guanyar en sobirania. Per això la insistència que la hisenda catalana recapti els impostos a Catalunya.
Irla, "un polític de raça"
"Irla va ser un polític de raça, un gran gestor, va fer una tasca que no té preu", va sentenciar després d’un petit lapsus al dir "Illa" en lloc d’"Irla", cosa que va arrencar somriures del públic, ple de dirigents i els expresidents Pere Aragonès i Josep Montilla. El president del Parlament, Josep Rull, va elogiar el "patriotisme" d’Irla i el desig de "plenitud nacional" que deixa com a herència en l’independentisme. En aquestes primeres files, el tema de conversa van ser els pressupostos sense que ningú aconsegueixi esbossar com Govern i ERC sortiran d’aquest carreró. "Aquestes coses, quan passen, passen quan sona la campana", deixava caure un dirigent socialista. La campana ha de sonar el 20 de març, dia en què les esmenes a la totalitat es voten al Parlament."Anar-la va ser un polític de raça, un gran gestor, va fer una tasca que no té preu", ha sentenciat després d’un petit lapsus al principi de la frase en què ha dit "Illa" en lloc d’"Irla", una cosa que ha arrencat somriures del públic, ple de dirigents i els expresidents Pere Aragonès i Josep Montilla. Entre ells, el president del Parlament, Josep Rull, que ha elogiat el "patriotisme" d’Irla i el desig de "plenitud nacional" que deixa com a herència, especialment, en l’independentisme. També en aquestes primeres files el tema de conversa ha sigut els pressupostos sense que ningú aconsegueixi esbossar com Govern i ERC sortiran de l’encallador. "Aquestes coses, quan passen, passen quan sona la campana", deixava caure un dirigent socialista. I la campana ha de sonar el 20 de març, dia en què les esmenes a la totalitat es voten al Parlament.
Just abans de l’esdeveniment, Illa i Junqueras, juntament amb Rull, es van reunir cinc minuts en una trobada cordial. Segons el Govern, no hi ha ara cap reunió prevista entre els dos dirigents per buscar una sortida al bloqueig.Just abans de l’esdeveniment, Illa i Junqueras, juntament amb Rull, s’han reunit cinc minuts exactes a la sala Arxiu de Comptes del Palau de la Generalitat. Una fugaç trobada cordial per protagonitzar després el primer acte públic des que a començaments d’any es van fer la fotografia després d’acordar el model de finançament. Segons el Govern, no hi ha ara cap reunió prevista entre els dos dirigents per mirar de buscar una sortida al bloqueig.
Subscriu-te per seguir llegint
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt