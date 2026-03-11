Un informe de Defensa va predir la guerra i els riscos d’atacar l’Iran
Segons l’anàlisi, els bombardejos portarien el règim de Teheran a canviar d’estratègia i apostar pel terrorisme i l’arma atòmica
Juan José Fernández
Una anàlisi del Ministeri de Defensa va predir la situació actual de guerra a l’Iran i va analitzar-ne les conseqüències per a la seguretat global. L’informe considera dos escenaris inquietants: campanyes terroristes i una inclinació estratègica del règim iranià per l’arma nuclear. Es tracta d’un treball publicat pel Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (CESEDEN) fa un any, la lectura del qual és avui necessària per als alts funcionaris de l’Estat amb tasques afectades per la guerra.
L’autor és l’enginyer industrial i analista del terrorisme i la defensa David Poza Cano, expert en el mercat energètic lligat a l’Institut de Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE). Del seu estudi no se n’extreu cap previsió positiva per a després de la guerra.
Supervivència del règim
"Tot el pensament estratègic de l’Iran gira al voltant de l’objectiu principal de garantir la supervivència del règim i la seva pròpia estabilitat", assevera l’autor a El pensament estratègic de la República Islàmica de l’Iran, estudi actualitzat el 13 de gener del 2025.
De la lectura d’aquest treball se n’extreu una descripció de l’estratègia que estava utilitzant el règim de l’Iran per dissuadir els seus adversaris a l’Orient Mitjà: una doctrina militar implementada "de manera reactiva i oportunista". Atès que Teheran no podrà guanyar una guerra oberta contra els seus enemics pel suport dels EUA, havia estat optant per la guerra asimètrica i per delegació, recolzant milícies xiïtes en punts clau pròxims a Israel, Aràbia i els emirats del Golf.
L’informe descriu quatre potes de l’estratègia de defensa de l’Iran. La primera, "una xarxa de grups associats", l’"eix de Resistència", és el conjunt de milícies, grups terroristes i aliats que finança i recolza Teheran, com els houthis del Iemen, Hezbol·là al Líban i Hamàs a Gaza. La segona és "un programa de fabricació de míssils balístics i avions no tripulats que li proporciona un mitjà ràpid de resposta".
Si bé la primera i la segona carta estan encara vigents, han quedat tocades pels atacs aeris dels EUA i Israel, l’ofensiva israeliana al Líban i els assassinats selectius de dirigents d’aquests grups. Això deixa més espai de consideració a la tercera pota estratègica, "un programa nuclear", i la quarta: "una xarxa exterior internacional que, mitjançant sicaris o grups terroristes, pot dur a terme atemptats contra adversaris o opositors al règim en qualsevol part del món".
De la lectura de l’estudi amb perspectiva militar se n’extreu la recomanació, el gener del 2025, de no incórrer en una guerra oberta a la regió que portés la cúpula del règim a canviar la seva estratègia per una de nova, asimètrica i nuclear. "L’ús i recolzament de l’Iran als grups de l’Eix de Resistència, el fi del qual era minimitzar el risc d’un conflicte militar directe, ha conduït a un enfrontament militar directe amb Israel: tot el que va planejar que succeís no ha passat; tot el que no volien que passés està passant".
L’informe afirma que la guerra ha agafat l’Iran en males condicions: "La seva economia està en dificultats més greus, els seus líders estan més envellits i la seva estratègia de dissuasió de defensa avançada està en gran mesura inutilitzada pels atacs d’Israel contra Hamàs i Hezbol·là i les instal·lacions de producció de míssils del país".
L’experiència històrica
En aquesta situació, aposta: "Malgrat la innegable superioritat militar dels EUA o Israel, l’experiència històrica indica que és poc probable que només les accions militars puguin tenir èxit per erradicar les organitzacions i règims que pertanyen a l’Eix de Resistència".
L’anàlisi, dirigida a una audiència formada per militars espanyols, estudiava, abans de l’actual campanya d’atacs aeris, el programa nuclear iranià com "l’únic element actual de l’estratègia de seguretat iraniana sobre el qual el règim pot actuar amb probabilitats d’èxit per arribar a un element dissuasori definitiu contra futures agressions israelianes o nord-americanes".
L’analista ja apostava pel pitjor escenari: "Sembla que la decisió ja està presa i l’aposta del règim iranià és la d’adquirir la capacitat de produir la bomba nuclear com més aviat millor", tot i que aquesta decisió pogués accelerar els atacs contra Teheran. Un canvi de doctrina iraniana de defensa podria portar a "explorar la possibilitat de realitzar una prova nuclear que pogués servir com la pòlissa d’assegurança definitiva contra Israel i els EUA".
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt