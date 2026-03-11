L’ex-CEO de BPA declara que la policia volia dades de Pujol, Junqueras i Mas
Ángeles Vázquez
El tribunal que jutja l’expresident català Jordi Pujol i els seus fills va tornar a endinsar-se ahir en l’operació Catalunya, amb el testimoni de l’exconseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel, que va dir que el llavors cap d’Assumptes Interns de la Policia, Marcelino Martín-Blas, li va dir que "l’Estat espanyol estava en guerra amb el català i volia informació de les famílies Mas, Junqueras i Pujol". Prèviament, l’agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola a Andorra, Celestino Barroso, s’havia reunit amb ell per amenaçar-lo amb la seva influència sobre el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) i advertir-lo que, si no accedia a les seves pretensions, el banc rebria una "destralada".El tribunal que jutja l’expresident català Jordi Pujol i els seus fills ha tornat a endinsar-se aquest dimarts en l’operació Catalunya, amb el testimoni de l’exconseller delegat de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel, que ha assegurat que el llavors cap d’Assumptes Interns de la Policia, Marcelino Martín-Blas, li va dir que "l’Estat espanyol estava en guerra amb el català i volia informació de les famílies Mas, Junqueras i Pujol". Prèviament, l’agregat d’Interior de l’Ambaixada espanyola a Andorra, Celestino Barroso, s’havia reunit amb ell per amenaçar-lo amb la seva influència sobre el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) i advertir-lo que, el banc rebria un "destralada" i acabaria en mans americanes.
El testimoni, condemnat a presó a Andorra per blanqueig de capitals en una sentència recorreguda, va assenyalar que el primer que es va posar en contacte amb ell el juliol del 2014 va ser Bonifacio Díaz, el número dos del director adjunt operatiu, Eugenio Pino. Ho va fer a través de la secretària del consell d’administració del banc per assenyalar-li que ell i el propietari de la BPA, Higini Cierco, s’havien de reunir amb Barroso. En tot just 10 minuts, el llavors afegit a l’ambaixada espanyola ja era al seu despatx. Miquel va afegir que va gravar la conversa per indicació del mateix Cierco, que el va advertir de com d’estrany era la petició rebuda.El testimoni, que a Andorra ha sigut condemnat a presó per blanqueig de capitals en una sentència, que està recorreguda, ha assenyalat que el primer que es va posar en contacte amb ell el juliol del 2014 va ser Bonifacio Díaz, el número dos del director adjunt operatiu, Eugenio Pino. Ho va fer a través de la secretària del Consell d’Administració del banc per indicar-li que tant ell com el propietari de la BPA, Higini Cierco, s’havien de reunir amb Barroso. En tot just 10 minuts el llavors afegit a l’Ambaixada espanyola ja era al seu despatx, ha explicat Miquel, que ha afegit que va gravar la conversa per indicació del mateix Cierco, que el va advertir estrany de la petició que havien rebut.
El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que en el seu torn de preguntes sols s’havia interessat per l’operativa sobre els comptes dels Pujol i el grau de confidencialitat que els permetia l’entitat a través de la constitució de fundacions panamenyes, va sol·licitar permís per formular una qüestió més: ¿per què no va iniciar accions als tribunals fins al 2016 si les coaccions van ser el 2014? "No és tan habitual que et sentis coaccionat per un Estat tan poderós com l’espanyol", va contestar. El fiscal Anticorrupció Fernando Bermejo, que en el seu torn de preguntes només s’havia interessat per l’operativa sobre els comptes dels Pujol i el grau de confidencialitat que els permetia l’entitat a través de la constitució de fundacions paameñas, ha sol·licitat permís: ¿per què no va iniciar accions davant els tribunals fins al 2016, si les coaccions es van produir el 2014? "No és tan habitual que et sentis coaccionat per un Estat tan poderós com l’espanyol", ha dit.
