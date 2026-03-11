Les borses es recuperen del pànic i l’Ibex 35 avança un 3%
Els mercats experimenten alleujament després de moderar-se el preu del cru i després que Trump suggerís un possible final de la guerra
Sabina Feijóo Macedo
La possibilitat que la guerra entre els Estats Units i l'Iran sigui realment fugaç ha tornat a animar els parquets. L'Ibex 35 ha rebotat prop d'un 3% després de viure més d'una setmana amb fortes caigudes aquest dimarts al caliu de les últimes declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump. L'inquilí de la Casa Blanca ha posat fi a la sagnia borsària després d'assegurar que l'escalada bèl·lica amb Teheran es troba "gairebé acabada" i les Bosses a Europa i Wall Street han donat un respir després de més d'una setmana de nerviosisme. La moderació també del preu del petroli, que va arribar a superar els 110 dòlars aquest dilluns, ha posat fi a les fortes pujades aquest dimarts després de viure un repunt històric per l'escalada regional al Pròxim Orient. Amb això, la Borsa de Madrid i la resta dels seus homòlegs han tancat en terreny verd amb fortes pujades (l'Eurostoxx ha guanyat un 2,7%), alces brusques que han permès als mercats deixar enrere el vermell generalitzat de la sessió de dilluns.
El petroli també torna al terreny dels 80 dòlars als Estats Units. Aquest fort retrocés dels preus del cru –les caigudes del qual s'han aprofundit després del tancament fins al 15%— ha alleujat els inversors tot just un dia després de l'històric repunt de la matèria primera. En el punt àlgid del pànic aquest dilluns, el barril del Brent va tocar els 117 dòlars fins a superar els màxims que va tocar després de l'esclat de la guerra a Ucraïna. A més, la caiguda s'ha aprofundit després que els Estats Units asseguressin el pas exitós d'un vaixell a l'estret d'Ormuz després de ser acompanyat per la Marina dels Estats Units.
Per això, a Europa, la Borsa de Madrid ha liderat les pujades i ha tancat amb un repunt del 3% fins a recuperar el terreny dels 17.400 punts. El segueix el parquet de Milà, amb una revalorització del 2,70%, mentre que Frankfurt s'ha perfilat darrere amb una alça del 2,25% i París ha tancat amb un avenç de l'1,79%.
L'alleujament als mercats també es produeixen després del rebot que han registrat els mercats asiàtics durant la matinada. Així, després de les fortes caigudes de dilluns –quan el Nikkei 225 japonès va retrocedir un 5,2% i el KOSPI sud-coreà va caure prop d'un 6%, sent un dels índexs més castigats des de l'inici del conflicte–, els dos mercats han revertit la tendència. En la sessió d'aquest dimarts, el Nikkei puja al voltant d'un 3%, mentre que el Kospi avança prop d'un 5%, reflectint una certa recuperació de la gana pel risc.
L’optimisme es va veure reforçat per les declaracions de Trump, que, al marge de considerar la guerra en la seva fase final, va avançar possibles mesures per compensar les interrupcions en el subministrament de cru.
Incertesa sobre Orzmuz
No obstant, malgrat el rebot borsari, l'optimisme es manté amb certa cautela. L'estret d'Ormuz, una de les principals rutes energètiques del món, es manté pràcticament tancat després de les amenaces de la Guàrdia Revolucionària iraniana contra els barcos que el travessin. De fet, Amin Nasser, CEO d'Aramco, la companyia petrolera exportadora més gran del món, ha alertat aquest dimarts que hi hauria "conseqüències catastròfiques" per als mercats petrolers globals si la guerra amb l'Iran continua interrompent el transport marítim a l'estret d'Ormuz.
