Primer tràmit
El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència
ERC exigeix a Illa que "deixi anar el llast del PSOE" i compleixi amb l'IRPF per tenir pressupostos
Gisela Boada
El Parlament ha fet aquest dimecres el primer pas per aprovar una nova llei destinada a reforçar els drets de les persones grans. La proposició de llei per a això ha superat el debat de totalitat al ple de la Cambra catalana, cosa que permet que el text continuï ara la seva tramitació parlamentària en comissió. La iniciativa, impulsada pel PSC, ha tirat endavant malgrat l'esmena de rebuig presentada per Vox. El PP català s'ha abstingut i la resta han votat en contra del veto.
La proposta parteix de la premissa que l'envelliment de la població és un dels grans reptes socials de Catalunya, on aproximadament una cinquena part dels ciutadans té més de 65 anys. Amb aquesta norma, els impulsors pretenen "recollir i blindar" els drets de les persones grans i adaptar les polítiques públiques a una societat cada cop més envellida.
Un dels punts més destacats del text és la introducció d'un termini màxim de sis mesos perquè les persones dependents puguin accedir a les prestacions un cop reconegut el seu grau de dependència. L'objectiu és reduir els llargs temps d'espera que actualment pateixen moltes famílies per rebre ajudes o serveis.
La proposició també reconeix el dret de les persones grans a viure a casa seva i rebre-hi els serveis assistencials necessaris sempre que sigui possible, en línia amb les polítiques d'atenció centrades en la persona i de desinstitucionalització progressiva.
En l'àmbit residencial, la llei planteja una reforma del sistema d'inspecció de residències, que haurà de transformar-se en un termini de** dos anys. **A més, es preveu la creació d'un expedient únic sociosanitari, que integrarà la informació social i sanitària de l'usuari amb la finalitat de millorar la coordinació entre serveis.
El text també inclou mesures per fomentar la participació i l'envelliment actiu. Entre aquestes figura la creació de consells de participació en tots els centres residencials, casals o centres de dia, siguin públics o privats, així com la posada en marxa d'un observatori de la gent gran que analitzi la situació d'aquest col·lectiu.
El defensor dels drets de la gent gran
La proposició aborda, a més, la lluita contra l'edatisme i els estereotips negatius associats a la vellesa, i preveu polítiques específiques per prevenir la discriminació de persones grans LGBTI. Una altra de les novetats és la creació d'un servei gratuït d'assessorament financer destinat a protegir les persones grans davant possibles casos d'espoli patrimonial o abusos econòmics.
En el terreny institucional, la iniciativa preveu la creació de la figura del defensor dels drets de la gent gran, que s'integraria dins del Síndic de Greuges per supervisar possibles vulneracions i canalitzar queixes. En aquest sentit, el règim sancionador també es reforça i les infraccions més greus podrien comportar multes de fins a 500.000 euros.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem