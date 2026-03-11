Ple del Parlament
Illa convocarà una cimera amb els partits per abordar mesures davant la guerra a l'Orient Pròxim
El president vol convocar la trobada aquesta mateixa setmana, una cita que ha reclamat Junts per proposar propostes per fer front a la crisi
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que convocarà una cimera dels partits catalans aquesta mateixa setmana per abordar un escut de mesures per fer front a la crisi econòmica derivada de la guerra de l'Iran. Es tracta d'una petició que ha posat Junts sobre la taula i el president ha decidit recollir el guant. "Accepto la seva proposta i donaré la instrucció per buscar data", ha respost, a més de fer una crida a plantejar propostes "tan unitàries com sigui possible" per respondre a l'impacte que el conflicte pugui tenir en les butxaques dels ciutadans.
"El Govern està en disposició de donar resposta als efectes negatius de la guerra", ha assegurat Illa durant la sessió de control al Parlament, durant la qual també ha reafirmat el seu compromís amb el 'no a la guerra' liderat per Pedro Sánchez i ha desitjat que es produeixi aviat una "desescalada" que permeti donar pas a la diplomàcia i al diàleg. Mentre això no succeeixi, ha postil·lat, "totes les propostes són benvingudes", a més de recordar que durant el cap de setmana passat ja va recollir l'opinió de sindicats i patronals per dissenyar el pla de mesures.
Junts ha respost que hi acudirà amb propostes sota el braç i que actuarà amb "responsabilitat". Però abans, la presidenta del grup al Parlament, Mònica Sales, li ha recordat al Govern que 19 mesos després de l'inici del mandat continua sense ser capaç d'aprovar uns pressupostos, cosa que, al seu judici, és la prova de la seva "mala gestió i fracàs". Els postconvergents han instat Illa a "rectificar" en matèria fiscal i en la seva agenda nacional i han criticat els comptes que tracta d'aprovar amb ERC per ser "equivocats" per culpa de la influència dels Comuns, a més d'arribar "tard i malament".
La cimera que convocarà el president se celebrarà en ple estira-i-arronsa amb els republicans pels pressupostos i amb un calendari per assolir un acord que expira el 20 de març, el dia de la votació de les esmenes a la totalitat al Parlament. En els últims dies, el Govern ha incrementat la pressió sobre els republicans amb l'argument que els comptes no només són "necessaris" per deixar enrere els del 2023 i disposar de més recursos, sinó per garantir la "certesa" als catalans davant un context geopolític convuls que amenaça amb una nova inflació.
