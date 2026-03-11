Negociacions en marxa
ERC exigeix a Illa que "deixi anar el llast del PSOE" i compleixi amb l'IRPF per tenir pressupostos
Illa convocarà una cimera amb els partits per abordar mesures davant la guerra a l'Orient Pròxim
Júlia Regué
L'estira-i-arronsa del Govern i ERC pels pressupostos no s'atura. Els republicans pressionen el president Salvador Illa perquè el Govern espanyol compleixi amb la recaptació de l'IRPF, mentre que el cap del Govern assenyala que la seva trajectòria justifica que el seu compromís és accedir-hi, com ja ho ha fet amb el nou model de finançament. Però per a Esquerra aquest compromís públic no és suficient, així que el líder del grup parlamentari, Josep Maria Jové, li ha exigit que "deixi anar el llast del PSOE" i que no se supediti als interessos electorals de Pedro Sánchez: "No tornin a cometre el mateix error que amb l'Estatut de 2006. No tornin a incomplir el que s'ha pactat, el que el país necessita és el compliment dels acords".
Davant l'estratègia de pressió 'in crescendo' que han activat els socialistes, Jové ha exigit a Illa que "no pressioni amb el calendari" i que compleixi amb la paraula donada "per convicció democràtica", però l'agenda fixa que el 20 de març ERC ha de prendre una decisió: o tomba els pressupostos o deixa que prossegueixi la tramitació parlamentària per al seu debat final el 24 d'abril. En tot cas, aquesta votació es produirà just després de les eleccions de Castella i Lleó, que els republicans entenen —i fonts socialistes així ho confirmen— que dificulten la possibilitat que Pedro Sánchez mogui fitxa amb l'IRPF.
Balanç "positiu" de pactes
El president ha respost a Esquerra que no només defensa els pactes, sinó que se sent "orgullós" d'aquests. "Hem de valorar el compliment dels acords, és una de les maneres de defensar la democràcia i les institucions", ha etzibat, recalcant que el balanç del compliment dels acords és "positiu". "Compliré [...] No soc amic de pressionar ningú ni de deixar-me pressionar. I no demano res que jo no hagi fet en el passat", ha insistit el president, recordant que quan era cap de l'oposició va pactar els pressupostos de Pere Aragonès amb ERC, tot i que el 'no' dels Comuns va forçar l'avançament electoral i abans els republicans van haver de fer una gran cessió amb repercussió interna: la construcció del quart cinturó entre Sabadell i Terrassa. "Vam donar suport als pressupostos pensant en el bé del país", ha assegurat el president.
No obstant això, el Govern d'Illa no considera que hagi de fer cap gest perquè Sánchez es mogui que vagi més enllà de negociar partides pressupostàries perquè defensa que ja s'ha fet "prou" amb el model de finançament i la promesa de complir, en el futur, amb la recaptació de l'IRPF. Aquest dimarts, en un acte institucional amb motiu de l'Any Josep Irla, el president de la Generalitat i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, es van receptar mútuament "sentit de país", però cadascú dona una accepció diferent del que això significa. Per a Illa, això implica aprovar pressupostos; per als republicans, això implica es compleixi amb els acords segellats, en aquest cas, per assolir "avenços reals i tangibles en sobirania" per la via de la recaptació d'impostos.
