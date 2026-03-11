Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sánchez anuncia la posada en marxa d'un sistema de rastreig a les xarxes per mesurar la "petjada de l'odi"

El Govern pressiona els "tecnooligarques" amb un mecanisme “per veure qui frena l'odi i qui en fa negoci”, a l'espera d'una reforma per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes

Pedro Sánchez, president del Govern, durant la inauguració del Fòrum contra l'odi.

Pedro Sánchez, president del Govern, durant la inauguració del Fòrum contra l'odi. / José Luis Roca

Iván Gil

Madrid

El Govern continua desplegant el paquet de mesures per endurir el control de les plataformes digitals, entre les quals s'inclou la prohibició de l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Després d'activar la Fiscalia per investigar possibles infraccions relatives a la generació amb IA de contingut sexualitzat vinculat a menors o a la seva difusió, el president del Govern ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'un mecanisme destinat a rastrejar, mesurar i fer visible com les plataformes digitals fomenten la polarització social i amplifiquen l'odi. "Per veure qui frena l'odi i qui en fa negoci", ha argumentat Pedro Sánchez durant la inauguració del I Fòrum contra l'Odi aquest matí a Madrid.

"Igual que avui parlem de la petjada de carboni per mesurar l'impacte ambiental d'una activitat, volem començar a parlar també de la petjada de l'odi per impedir l'impacte social i democràtic que aquests discursos estan generant en la convivència", ha assegurat el cap de l'Executiu. Aquesta mesura es complementarà amb una reforma del Codi Penal per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes.

L'objectiu, segons ha etzibat Sánchez esmentant els "tecnooligarques", passa per "treure l'odi de l'ombra, fer-lo visible i exigir responsabilitats a qui no actua". "Quan els tecnooligarques van decidir imposar la seva agenda política a les xarxes socials, vam passar de la llibertat d'expressió a la llibertat d'agressió; a un espai on l'insult es presenta com a opinió i l'assetjament com a debat", va criticar. A partir d'ara, va afegir, "les xarxes socials hauran de retre comptes públicament per cada contingut d'odi que permetin, i la societat en podrà ser conscient".

La mesura pretén transformar un fenomen fins ara opac en un element quantificable i avaluable, generant una mena de rànquing de pitjors a millors plataformes en relació amb la presència d'odi i polarització que hi ha. Amb la informació generada es busca obrir debats sobre el control de les plataformes i els mecanismes per afavorir entorns digitals més segurs.

La nova eina es denominarà "HODIO (Petjada de l'Odi i la Polarització) i s'impulsarà a través de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia. "Basada en criteris acadèmics reconeguts, que combinarà anàlisi quantitativa i revisió experta per garantir precisió i representativitat", els seus resultats s'exposaran públicament.

Drecera parlamentària

Per accelerar les reformes pendents d'aquest paquet de mesures per regular les plataformes digitals, el Govern busca una drecera parlamentària que li permeti** escurçar terminis.** Es tractaria d'aprofitar el projecte de llei de protecció digital dels menors que és a la comissió de Justícia per incloure-hi les dues principals novetats que el cap de l'Executiu va posar sobre la taula: la responsabilitat penal dels directius de les plataformes i la penalització de la manipulació algorítmica i l'amplificació de continguts il·legals.

D'aquesta manera s'evitaria, com estava previst, que les reformes concernents del Codi Penal es facin a través de sengles avantprojectes de llei. Un llarg tràmit des de la seva aprovació en primera volta al Consell de Ministres fins a portar-les al Congrés. Per tirar-ho endavant caldran acords amb tots els socis d'investidura, ja que el projecte on es busca incloure aquestes reformes ja ha tancat el termini d'esmenes i l'única sortida és transaccionar.

