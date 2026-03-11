Control de les plataformes
Sánchez anuncia la posada en marxa d'un sistema de rastreig a les xarxes per mesurar la "petjada de l'odi"
El Govern pressiona els "tecnooligarques" amb un mecanisme “per veure qui frena l'odi i qui en fa negoci”, a l'espera d'una reforma per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes
Iván Gil
El Govern continua desplegant el paquet de mesures per endurir el control de les plataformes digitals, entre les quals s'inclou la prohibició de l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Després d'activar la Fiscalia per investigar possibles infraccions relatives a la generació amb IA de contingut sexualitzat vinculat a menors o a la seva difusió, el president del Govern ha anunciat aquest dimecres la posada en marxa d'un mecanisme destinat a rastrejar, mesurar i fer visible com les plataformes digitals fomenten la polarització social i amplifiquen l'odi. "Per veure qui frena l'odi i qui en fa negoci", ha argumentat Pedro Sánchez durant la inauguració del I Fòrum contra l'Odi aquest matí a Madrid.
"Igual que avui parlem de la petjada de carboni per mesurar l'impacte ambiental d'una activitat, volem començar a parlar també de la petjada de l'odi per impedir l'impacte social i democràtic que aquests discursos estan generant en la convivència", ha assegurat el cap de l'Executiu. Aquesta mesura es complementarà amb una reforma del Codi Penal per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes.
L'objectiu, segons ha etzibat Sánchez esmentant els "tecnooligarques", passa per "treure l'odi de l'ombra, fer-lo visible i exigir responsabilitats a qui no actua". "Quan els tecnooligarques van decidir imposar la seva agenda política a les xarxes socials, vam passar de la llibertat d'expressió a la llibertat d'agressió; a un espai on l'insult es presenta com a opinió i l'assetjament com a debat", va criticar. A partir d'ara, va afegir, "les xarxes socials hauran de retre comptes públicament per cada contingut d'odi que permetin, i la societat en podrà ser conscient".
La mesura pretén transformar un fenomen fins ara opac en un element quantificable i avaluable, generant una mena de rànquing de pitjors a millors plataformes en relació amb la presència d'odi i polarització que hi ha. Amb la informació generada es busca obrir debats sobre el control de les plataformes i els mecanismes per afavorir entorns digitals més segurs.
La nova eina es denominarà "HODIO (Petjada de l'Odi i la Polarització) i s'impulsarà a través de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia. "Basada en criteris acadèmics reconeguts, que combinarà anàlisi quantitativa i revisió experta per garantir precisió i representativitat", els seus resultats s'exposaran públicament.
Drecera parlamentària
Per accelerar les reformes pendents d'aquest paquet de mesures per regular les plataformes digitals, el Govern busca una drecera parlamentària que li permeti** escurçar terminis.** Es tractaria d'aprofitar el projecte de llei de protecció digital dels menors que és a la comissió de Justícia per incloure-hi les dues principals novetats que el cap de l'Executiu va posar sobre la taula: la responsabilitat penal dels directius de les plataformes i la penalització de la manipulació algorítmica i l'amplificació de continguts il·legals.
D'aquesta manera s'evitaria, com estava previst, que les reformes concernents del Codi Penal es facin a través de sengles avantprojectes de llei. Un llarg tràmit des de la seva aprovació en primera volta al Consell de Ministres fins a portar-les al Congrés. Per tirar-ho endavant caldran acords amb tots els socis d'investidura, ja que el projecte on es busca incloure aquestes reformes ja ha tancat el termini d'esmenes i l'única sortida és transaccionar.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien