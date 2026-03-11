Almenys sis morts en l'incendi d'un autobús a Suïssa que s'investiga si va ser intencionat
Cinc persones més van resultar ferides
EP
MADRID
Almenys sis persones han mort i altres cinc han resultat ferides aquest dimarts a causa de l'incendi d'un autobús a la localitat de Kerzers, en el cantó suís de Friburg, segons ha recollit el diari helvètic Le Temps.
Els fets, que han estat registrats sobre les 18.30 hores d'aquest dimarts en un autobús postal --servei que originàriament s'utilitzava per lliurar el correu i ara connecta zones rurals i zones remotes del país-- han estat confirmats per la Policia de Friburg a través de les seves xarxes socials.
"L'incendi va poder haver estat provocat deliberadament", ha assenyalat el cos cantonal agregant que la Fiscalia ha obert una investigació penal per determinar les circumstàncies del succés.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien