Almenys sis morts en l'incendi d'un autobús a Suïssa que s'investiga si va ser intencionat

Cinc persones més van resultar ferides

Incendi de l'autobús postal de Kerzers (Suïssa)

Incendi de l'autobús postal de Kerzers (Suïssa)

Almenys sis persones han mort i altres cinc han resultat ferides aquest dimarts a causa de l'incendi d'un autobús a la localitat de Kerzers, en el cantó suís de Friburg, segons ha recollit el diari helvètic Le Temps.

Els fets, que han estat registrats sobre les 18.30 hores d'aquest dimarts en un autobús postal --servei que originàriament s'utilitzava per lliurar el correu i ara connecta zones rurals i zones remotes del país-- han estat confirmats per la Policia de Friburg a través de les seves xarxes socials.

"L'incendi va poder haver estat provocat deliberadament", ha assenyalat el cos cantonal agregant que la Fiscalia ha obert una investigació penal per determinar les circumstàncies del succés.

