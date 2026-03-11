Territori ressuscita el projecte de l’Eix Transversal ferroviari
El Govern encarrega un estudi per revisar la demanda, els costos i el disseny tècnic d’un corredor mixt de passatgers i mercaderies entre Lleida i Girona
Cristina Buesa
El Govern va encarregar ahir a l’empresa pública Ifercat l’actualització dels estudis de l’Eix Transversal ferroviari, un projecte de gran corredor que travessaria Catalunya d’oest a est i els estudis inicials del qual daten del 2009. L’encàrrec, aprovat pel Consell Executiu, compta amb un pressupost de 5,46 milions i pretén revisar la demanda, els costos i el disseny tècnic de la infraestructura per adaptar-la al nou context ferroviari. Aquesta resurrecció del projecte coincideix amb l’anunci del Ministeri de Transports d’augmentar al novembre la velocitat de la línia d’alta velocitat Barcelona-Madrid, que incloïa un ramal entre Lleida i la capital catalana amb un traçat que hauria de concretar un estudi que van encarregar pel seu compte.
L’actualització dels estudis forma part de l’estratègia de l’Executiu per definir una política ferroviària pròpia i planificar noves infraestructures a mitjà i llarg termini, segons va explicar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que va destacar l’"ambició" del Govern i el fet que "es tregui la pols a carpetes encallades". S’aspira a comptar amb un document tècnic actualitzat que permeti negociar el projecte amb el Ministeri de Transports i avançar cap a l’eventual licitació, per evitar també duplicitats de projectes i intentar que siguin "complementaris", va exposar la consellera.
250 quilòmetres
L’estudi haurà d’estar redactat en aproximadament un any i mig. A partir d’allà, el Govern preveu desenvolupar els projectes constructius entre 2028 i 2029 i tenir-los acabats el 2030, pas previ a una eventual execució de l’obra, sempre que el pressupost ho permeti.
L’Eix Transversal ferroviari és un projecte de línia d’uns 254 quilòmetres, que connectaria Lleida amb Girona travessant l’interior de Catalunya, amb 10 estacions previstes, segons el disseny inicial, en ciutats com Cervera, Igualada, Manresa i Vic. El Govern planteja que la nova infraestructura sigui mixta per a passatgers i mercaderies, una cosa que el departament que dirigeix Óscar Puente no contemplava, amb trens de viatgers que podrien circular a 250 quilòmetres per hora i combois de mercaderies a 150 quilòmetres per hora. Actualment, la línia d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona permet velocitats de 200 quilòmetres per hora, una cosa que des del Govern es considera suficient per ser competitiu. La Generalitat vol validar la seva proposta amb estudis tècnics de demanda i viabilitat i així convèncer Transports.
El Govern justifica la reactivació del projecte pels canvis que està experimentant la xarxa ferroviària. D’una banda, la implantació de l’ample internacional al corredor mediterrani permetrà augmentar el nombre de trens de mercaderies que circulen per aquesta infraestructura. A més, el Ministeri està adaptant el corredor de l’Ebre per a trens de més de 470 metres, cosa que també incrementarà el tràfic. Segons les dades manejades per la Generalitat, el 60% dels trens de mercaderies que circulen actualment es dirigeixen cap al corredor de l’Ebre i només el 40% cap a Europa, una proporció que podria canviar a mesura que creixin els fluxos logístics.
L’Executiu considera que aquest augment de la demanda podria saturar alguns corredors ferroviaris en el futur, tal com denuncien fa mesos organitzacions empresarials i plataformes d’usuaris, per la qual cosa defensa la necessitat de crear rutes alternatives. El nou eix permetria, a més, descongestionar trams molt carregats del sistema ferroviari, especialment al Penedès i el Vallès.
Subscriu-te per seguir llegint
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- Els Mossos d'Esquadra investigaran la persona que va abandonar un gos a la protectora de Manresa
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt