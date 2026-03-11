Trump adverteix d’accions severes si l’Iran mina l’estret d’Ormuz
Idoya Noain
Trump va advertir ahir l’Iran que no col·loqui mines a l’estret d’Ormuz, després que Teheran prometés que res del petroli del Golf passarà per aquesta via marítima clau mentre continuï la guerra. "Si per qualsevol motiu es col·loquessin mines i no es retiressin immediatament, les conseqüències militars per a l’Iran seran d’un nivell mai vist", va amenaçar Trump en una publicació a la seva plataforma Truth Social.
Fonts dels serveis d’intel·ligència dels EUA van reconèixer que s’han detectat indicis que l’Iran prepara la distribució de mines a l’estret d’Ormuz per impedir el trànsit marítim, segons va informar CBS News citant funcionaris nord-americans. L’Iran està utilitzant embarcacions petites capaces de transportar entre dues i tres mines cada una. Les mines poden estar a la superfície o entre dues aigües, i fins i tot poden arribar a ser accionades a distància. Les últimes estimacions apunten que l’Iran pot disposar d’entre 2.000 i 6.000 mines navals.
