Guerra a l'Orient Mitjà
Von der Leyen rectifica i diu ara que la UE "sempre defensarà" l'ordre internacional
La presidenta de la Comissió Europea va dir que, amb un "sistema basat en regles", Europa ja "no pot defensar els seus interessos"
Montse Martínez
La polseguera política que va aixecar va ser de tal envergadura que s'ha vist obligada a rectificar. La presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula Von der Leyen, va deixar atònit el seu auditori dilluns a Brussel·les quan, en el context de la guerra acabada de començar a l'Orient Mitjà, va assegurar que Europa "ja no pot ser la guardiana del vell ordre mundial, un món que ha desaparegut i no tornarà". Amb un "sistema basat en regles", va afegir, "ja no es poden defensar els nostres interessos", en referència a l'arbitrarietat amb què juga el president dels EUA, Donald Trump. Després d'una jornada d'intensa polèmica per les seves paraules, aquest dimecres, davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg, el seu discurs ha estat radicalment oposat: "La Unió Europea sempre defensarà els principis de les Nacions Unides i del dret internacional".
Que una de les màximes autoritats europees qüestionés la validesa de les regles establertes va crear malestar dins la família europea. Dels primers a reaccionar-hi va ser el president del Consell Europeu, António Costa, seguit de la vicepresidenta de la Comissió Europea Teresa Ribera i el Govern espanyol, entre molts altres, que van coincidir a defensar un sistema de defensa basat en els principis de les Nacions Unides creat després de la Segona Guerra Mundial.
El to i el contingut del discurs de Von der Leyen aquest dimecres tenen ben poc a veure amb la breu intervenció, de poc més de 10 minuts de durada, amb què va incendiar el debat dilluns. "Veure com està el món no redueix la nostra determinació per lluitar pel món que volem. La UE es va fundar com un projecte de pau. El nostre compromís irrompible amb la pau, els principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional són tan centrals avui com ho van ser en la nostra creació. Sempre defensarem aquests principis", ha dit Von der Leyen davant del ple del Parlament Europeu.
Dissensió entre els 27
La polèmica generada per Von der Leyen ha fet aflorar la dissensió que l'atac dels EUA i Israel contra l'Iran està provocant entre els 27. Mentre països com Espanya i França han rebutjat de ple l'atac israeloestatunidenc contra l'Iran, altres, com Alemanya, no han retret la intervenció. La presidenta de la Comissió Europea es troba entre aquests últims, tot i que el seu paper al capdavant de la Comissió Europea sigui incompatible amb aquest pronunciament.
En aquest sentit, en el seu discurs d'aquest dimecres, la presidenta de la Comissió Europea, tal com va fer dilluns, va tornar a reiterar que "ningú no ha de vessar ni una llàgrima" per la caiguda d'un règim iranià que empresona i tortura els seus ciutadans, patrocina actes terroristes a la seva regió i en sòl europeu i ha donat un suport clau a Rússia en la seva invasió d'Ucraïna.
"Molts iranians han celebrat la caiguda de l'aiatol·là Alí Khamenei. Esperen que aquest moment pugui obrir un camí cap a un Iran lliure. Això és el que es mereix el poble iranià: llibertat, dignitat i el dret a decidir el seu propi futur", va afirmar Von der Leyen.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien