Dos detinguts per amenaçar de mort i assetjar Belarra
Vanesa Lozano
No es coneixen. Un viu a Toledo i un altre a Xirivella (València). Tenen en comú que són homes, espanyols i quarantins. I que han assetjat, enviat missatges d’odi i amenaçat de mort Ione Belarra, la diputada i líder de Podem. Tots dos van ser detinguts després d’una operació dirigida per la Brigada d’Informació de la Policia Nacional. L’home arrestat a València va enviar més de 300 missatges al compte d’Instagram de Belarra, que va denunciar les amenaces que estava rebent. La policia va rastrejar aquestes i altres amenaces i en va detenir els autors. El detingut a Toledo, per exemple, li va escriure: "El dia que et vegi per Madrid, et disparo un tret al cap, feminazi comunista de merda... ¿No t’agrada promoure la violència? Doncs la tindràs, malparida filla de puta". L’home de Xirivella, sense vincles coneguts amb grups ultradretans, li va escriure: "Mort a totes les roges i rastaflautes" i també "vine, veuràs, a puntades de peu et matem, porca. Mort a tu i a tots els immigrants".
El detingut a Xirivella treballava, el detingut a Toledo era un vell conegut de la policia, amb antecedents per altres motius. Tots dos són el que els especialistes de les brigades d’Informació policial anomenen "consumidors genèrics de tota la informació polaritzadora"; és a dir, persones que passen hores veient, i de vegades difonent, missatges d’odi a les xarxes socials.
