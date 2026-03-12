Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Espanya admet l’allunyament amb Israel i cessa la seva ambaixadora / Ministerio de Exteriores

Mario Saavedra

Madrid / Nova York

El Govern espanyol va procedir al cessament de l’ambaixadora a Israel, Ana Sálomon, cridada a consultes ("retirada temporalment", en llenguatge diplomàtic) el setembre passat després de l’últim xoc amb l’Executiu de Benjamin Netanyahu. Ara quedarà al capdavant de l’Ambaixada d’Espanya a Israel "una encarregada de negocis, al mateix nivell que l’Ambaixada d’Israel a Madrid". Israel no té ambaixadora a Espanya des que l’anterior, Rodica Radian-Gordon, es jubilés estant a Tel-Aviv, on també havia sigut cridada a consultes, com a protesta pel reconeixement d’Espanya de Palestina com a Estat.

Al seu torn, Donald Trump va tornar a carregar contra Espanya i va acusar el Govern de Pedro Sánchez de no cooperar. "No estan cooperant en absolut. Han sigut molt dolents", va assenyalar contestant a una pregunta directa d’un periodista sobre Espanya.

