Espanya injectarà l’equivalent a 12,5 dies de consum del país
El Govern i Competència pacten reforçar al màxim la vigilància sobre gasolineres, la llum i el gas per evitar abusos
David Page
Espanya farà ús de les seves reserves estratègiques de cru per recolzar la intervenció històrica coordinada per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), segons va confirmar la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen. Els magatzems espanyols guarden actualment l’equivalent a 92 dies del consum nacional de petroli (uns 90 milions de barrils), i el Govern espanyol està disposat a alliberar l’equivalent a 12 dies i mig de consum per ajudar a estabilitzar els mercats.
La mesura suposaria que Espanya injectaria més d’11,5 milions de barrils de cru al mercat, el 12,5% de les reserves totals actuals dels magatzems nacionals. La mesura ha de ser aprovada formalment pel Consell de Ministres per poder desenvolupar-se i s’executarà per complet en un termini màxim de 90 dies.
"Espanya recolzarà. Nosaltres sempre hem sigut solidaris i entenem que d’aquesta manera també ajudem a fer que els mercats no estiguin tan tensionats i que altres països, en què les tensions van més enllà dels preus, puguin tenir resposta en el subministrament", va explicar Aagesen en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, després de la proposta de l’AIE als països membres per alliberar 400 milions de barrils del seu anomenat matalàs estratègic de reserves per fer front a una possible escassetat energètica derivada pel conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà.
El Govern mantindrà contactes directes amb els sectors industrials nacionals i amb la Confederació Espanyola de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores) per coordinar l’actuació i per dissenyar la manera més eficaç d’executar l’alliberament de les reserves.
Una altra de les mesures per fer front a la crisi energètica té a veure amb el control dels preus. En aquest àmbit, el Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) van pactar extremar la vigilància per evitar abusos en les gasolineres i en els mercats de l’electricitat i el gas natural. L’Executiu i Competència reforçaran al màxim la coordinació per supervisar tots els sectors energètics a la recerca d’irregularitats aprofitant la volatilitat en què s’han instal·lat els mercats.
Aagesen, el ministre d’Economia –Carlos Cuerpo– i la presidenta de la CNMC –Cani Fernández– van acordar "reforçar la tasca de supervisió d’aquest organisme en l’àmbit de les seves competències", amb l’objectiu de garantir el correcte funcionament dels mercats energètics, la transparència i les bones pràctiques en la formació dels preus que paguen els consumidors.
Més transparència
La CNMC fa de manera habitual un seguiment de l’evolució dels mercats d’electricitat, gas i carburants per detectar possibles irregularitats, i ara pretén donar més transparència pública a aquesta vigilància i augmentar la coordinació amb el Govern i amb els operadors dels mercats energètics.
D’una banda, la CNMC incrementarà la periodicitat de la publicació dels seus informes sobre els preus dels combustibles a les 12.000 gasolineres espanyoles i ho farà a partir d’ara cada setmana, i no cada mes. I, de l’altra, Competència ja ha reforçat els fluxos d’informació amb els ministeris d’Economia i per a la Transició Ecològica enviant-los informació diària. En paral·lel, la CNMC mantindrà una "coordinació estreta" amb els operadors dels mercats elèctric (OMIE) i gasista (Mibgas).
