Felip VI suavitza el desacord entre el Govern i Machado

El Rei es reuneix amb la líder opositora veneçolana aprofitant la presència de tots dos a Xile

Felip VI saluda María Corina Machado, ahir a Xile. | JOSÉ JIMÉNEZ / CASA DE SA MAJESTAT EL REI

Pilar Santos

Madrid

Felip VI es va reunir ahir a Xile amb la líder opositora veneçolana María Corina Machado, en una trobada al marge de l’agenda oficial del viatge del Monarca, que va assistir a la presa de possessió del nou president, José Antonio Kast. La reunió, confirmada per la Casa del Rei, es va produir amb el vistiplau del Ministeri d’Afers Estrangers i va servir per suavitzar l’enfrontament entre Machado i el president Pedro Sánchez, que no la va felicitar quan li van concedir el Nobel de la pau.El rei Felip VI es va reunir aquest dimecres a Xile amb la líder opositora veneçolana María Corina Machado, en una trobada celebrada al marge de l’agenda oficial del viatge del Monarca a Xile, on ha assistit a la presa de possessió del nou president, José Antonio Kast. La reunió, confirmada per la Casa del Rei, es va produir amb el vistiplau del Ministeri d’Afers Estrangers i ha servit per suavitzar l’enfrontament que hi va haver aquests mesos enrere entre Machado i el president, Pedro Sánchez, que no la va felicitar quan li van concedir el Nobel de la pau.

Segons va explicar el departament que dirigeix José Manuel Albares, la trobada entre tots dos es va celebrar a petició de Machado i "d’acord amb Exteriors". Juntament amb el cap de l’Estat hi va participar la secretària d’Estat per a Iberoamèrica, Susana Sumelzo, que va acompanyar Felip VI davant l’absència del ministre. Albares va cancel·lar el seu desplaçament per quedar-se a Madrid i poder seguir l’evolució del conflicte al Pròxim Orient.Segons va explicar el departament que dirigeix José Manuel Albares, la trobada entre tots dos es va celebrar a petició de Machado i "d’acord amb Exteriors". Juntament amb el cap de l’Estat va participar en la reunió la secretària d’Estat per a Iberoamèrica, Susana Sumelzo, que va acompanyar Felip VI en el viatge davant l’absència del ministre. Albares va cancel·lar a última hora el seu desplaçament a Xile per quedar-se a Madrid seguint l’evolució del conflicte al Pròxim Orient.

La trobada va tenir lloc a Santiago, on es van concentrar nombrosos dirigents internacionals per assistir a la cerimònia de transmissió del comandament presidencial. Kast va assumir la presidència de Xile després de rebre la banda presidencial de mans del mandatari sortint, Gabriel Boric.

Silenci notable

El Govern de Sánchez va mantenir un silenci notable després de la concessió del Nobel de la pau a Machado, sense emetre una felicitació oficial. La Moncloa va dir que l’Executiu no s’acostuma a pronunciar sobre els premis Nobel, malgrat haver-ho fet en altres ocasions.

Aquesta falta de reconeixement va ser criticada pel PP i per Vox. El partit de Santiago Abascal va arribar a afirmar que el fet que Felip VI no la felicités es devia a l’intent de Sánchez de "segrestar la Corona".

