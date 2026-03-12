Pla contra la inflació
El Govern descarta per ara la moratòria antidesnonaments a l’escut social i col·lideix amb els seus socis
Sumar i altres socis d’arc esquerre exigeixen rescatar mesures com la prohibició dels desnonaments, l’impost extraordinari a les energètiques o la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer sense pujada de preu
Iván Gil
El Govern considera que encara s’està «lluny» de la situació del 2022, quan es va aprovar un escut social pels efectes energètics i econòmics per la invasió russa d’Ucraïna. Aquest és el referent per a l’aprovació d’un escut social davant la guerra a l’Orient Mitjà i llavors les mesures es van implantar amb la inflació en el 9,8%. Per això, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha fet una crida a la «tranquil·litat» després de reunir-se amb els agents socials i a escalonar les mesures en funció de com es vagi traduint en els preus. La prioritat ara és mitigar l’efecte en la pujada del preu dels carburants, especialment per al sector del transport i l’agricultura. El que es descarta ara per ara, a causa de la conjuntura, són mesures que reclamen els seus socis, com recuperar la moratòria dels desnonaments o la pròrroga dels contractes de lloguer.
Des de l’Executiu remarquen també que la seva prioritat és que l’escut social «pugui comptar amb el consens més gran possible». Precisament, el PP, Vox i Junts venen de tombar successivament al Congrés dos decrets de pròrroga de l’anterior escut social, rebutjant principalment la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El que sí que es planteja el Govern, seria la prohibició dels talls de subministrament.
Els socis no són aliens a la posició de debilitat dels socialistes per tirar endavant els seus mitjans, començant per Sumar que vol aprofitar per elevar el llistó. Per això reclamen rescatar mesures com la moratòria antidesnonaments, l’impost extraordinari a les energètiques o la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer sense pujada de preu.
En matèria de vivenda, ha defugit el ministre d’Economia, estaríem en una situació sense una afectació immediata per la guerra. Per això va insistir que la resposta del Govern ha de tenir «proporcionalitat a l’impacte que estem observant». Si bé ha apuntat que l’accés a la vivenda és «una de les principals preocupacions i ocupacions del Govern» i continuarà avançant en la línia de pal·liar aquesta problemàtica, va concloure que «el que posem ara sobre la taula és una resposta delimitada a l’impacte que estem veient».
Aquesta mateixa setmana, Sumar ha presentat al Congrés una bateria de propostes que afecten directament les grans cadenes de supermercats, aquelles amb més de cent milions de beneficis, per crear un impost «intel·ligent» d’entre el 0,6 i l’1,2% que permetin sufragar les mesures per pal·liar els efectes de la guerra, i eventualment una baixada de l’IVA que, apuntaven, hauria de repercutir «per llei» en el preu del consumidor.
Propostes dels grups
Des del PNB posen el focus a arrencar ajudes, ajustos fiscals i modificacions legals que afavoreixin la «resiliència de la indústria siderúrgica i electrointensiva» en aquest context geopolític. S’insta també a defensar els interessos de la indústria siderúrgica al si de la UE, «especialment en el debat sobre la regulació del mercat de l’acer».
Junts ha presentat el seu propi pla amb més d’una vintena de rebaixes fiscals, supressions d’IVA per a la compra de vivenda o per a autònoms que facturin menys de 85.000 euros a l’any o eliminar els impostos de successions i donacions. Així mateix, els postconvergents plantegen ajustar el salari mínim interprofessional (SMI) i la revalorització de les pensions per comunitats autònomes.
Al BNG també ha marcat posició registrant una proposició no de llei. Entre les mesures urgents que reclamen es troba el control dels preus dels aliments i dels subministraments bàsics; límits a la pujada de les hipoteques i dels lloguers; bonificacions als combustibles per a professionals (transport, agricultura, pesca o maquinària); la recuperació de l’impost a les energètiques o la reducció de l’IVA en aliments i subministraments bàsics.
