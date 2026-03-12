El Govern posarà en marxa un sistema per mesurar l’"empremta de l’odi" a les xarxes
La mesura es complementarà amb una reforma del Codi Penal per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes / Feijóo llança des de la xarxa X una dura diatriba contra la iniciativa
Iván Gil
El Govern central continua desplegant el paquet de mesures per endurir el control de les plataformes digitals, entre les quals s’inclou la prohibició de l’accés a les xarxes socials als de menys de 16 anys. Després d’activar la fiscalia per investigar possibles infraccions relatives a la generació amb IA de contingut sexualitzat vinculat a menors o a la difusió d’aquests, el president del Govern va anunciar ahir la posada en marxa d’un mecanisme destinat a rastrejar, mesurar i fer visible com les plataformes digitals fomenten la polarització social i amplifiquen l’odi. "Per veure qui frena l’odi i qui fa negoci", va argumentar Pedro Sánchez durant la inauguració del I Fòrum contra l’Odi ahir a Madrid.
"Igual que avui parlem de la petjada de carboni per mesurar l’impacte ambiental d’una activitat, volem començar a parlar també de l’empremta de l’odi per impedir l’impacte social i democràtic que aquests discursos estan generant en la convivència", va assegurar el cap de l’Executiu. Aquesta mesura es complementarà amb una reforma del Codi Penal per tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes.
L’objectiu, segons va dir Sánchez esmentant els "tecnoligarques", passa per "treure l’odi de l’ombra, fer-lo visible i exigir responsabilitats als que no actuen". "Quan els tecnoligarques van decidir imposar la seva agenda política a les xarxes socials, vam passar de la llibertat d’expressió a la llibertat d’agressió; a un espai en el qual l’insult es presenta com a opinió i l’assetjament com a debat", va criticar. A partir d’ara, va continuar, "les xarxes socials hauran de retre comptes públicament per cada contingut d’odi que permetin, i la societat en podrà ser conscient".
La mesura pretén transformar un fenomen fins ara opac en un element quantificable i avaluable, i generar una mena de rànquing de pitjors a millors plataformes en relació amb la presència d’odi i polarització. Amb la informació generada es busca obrir debats sobre el control de les plataformes i els mecanismes per afavorir entorns digitals més segurs.
La nova eina es denominarà Hodio (Huella del Odio y la Polarización) i s’impulsarà a través de l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia. "Basada en criteris acadèmics reconeguts, que combinaran anàlisi quantitativa i revisió experta per garantir precisió i representativitat", els seus resultats s’exposaran públicament.
Drecera parlamentària
Per accelerar les reformes pendents d’aquest paquet de mesures per regular les plataformes digitals el Govern busca una drecera parlamentària que li permeti retallar terminis. Es tractaria d’aprofitar el projecte de llei de protecció digital als menors que es troba en la comissió de justícia per incloure les dues principals novetats que el cap de l’Executiu va posar sobre la taula: la responsabilitat penal dels directius de les plataformes i la penalització de la manipulació algorítmica i l’amplificació de continguts il·legals.
D’aquesta manera s’evitaria, com estava previst, que les reformes concernents al Codi Penal es facin a través de sengles avantprojectes de llei. Un llarg tràmit des de la seva aprovació en primera volta al Consell de Ministres fins a portar-les al Congrés. Per tirar-ho endavant es necessitaran acords amb tots els socis d’investidura, ja que el projecte on es busquen incloure aquestes reformes ja ha tancat el termini d’esmenes i l’única sortida és transaccionar.
La reacció del líder de l’oposició a l’anunci de la nova eina va arribar a les xarxes socials. Al seu perfil d’X, i contestant el missatge de Sánchez, tot i que referint-s’hi en tercera persona, sense interpel·lar-lo directament, Alberto Núñez Feijóo va llançar una dura diatriba contra la iniciativa: "Aquí el tenen. El president del mur, el soci d’Otegi, l’amic de Maduro, pontifica sobre una matèria que sí que domina: l’odi. Vol donar lliçons de pau qui no la practica ni en la seva pàtria", informa Mariano Alonso.
