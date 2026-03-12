Illa convoca una cimera amb els partits
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera dels partits catalans demà a la tarda al Palau per abordar un escut de mesures per afrontar la crisi econòmica derivada de la guerra de l’Iran. És una petició que va posar Junts sobre la taula i el president ha recollit el guant ipso facto. "Accepto la seva proposta i dono la instrucció", va respondre, a més d’apel·lar a fer plantejaments "tan unitaris com sigui possible" per respondre a l’impacte que el conflicte pugui tenir en la butxaca dels ciutadans.
"El Govern està en disposició de donar resposta als efectes negatius de la guerra", va assegurar Illa durant la sessió de control al Parlament, en la qual va reafirmar el compromís amb el no a la guerra de Pedro Sánchez i va desitjar que es produeixi aviat una "desescalada" que permeti donar pas a la diplomàcia i el diàleg. Mentre això no passi, va remarcar, "totes les propostes són benvingudes", i va recordar que el cap de setmana passat ja va obtenir l’opinió de sindicats i patronals per dissenyar el pla.
Junts va dir que hi anirà amb propostes sota el braç i que actuarà amb "responsabilitat". Però la presidenta del grup al Parlament, Mònica Sales, li va recordar que no ha aprovat els pressupostos, cosa que, segons el seu parer, és la prova de la seva "mala gestió i fracàs".
Subscriu-te per seguir llegint
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
- A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu