Israel porta l’ofensiva a zones de Beirut fora del control de Hezbol·là
L’Exèrcit hebreu continua avançant en la seva invasió terrestre, mentre continuen els combats a la frontera libano-israeliana
Andrea López-Tomàs
Fa un mes que el Hassan va inaugurar la seva botiga al barri d’Aicha Bakkar, a l’oest de Beirut. La va anomenar SuperCroissant, tot i que només ven fruites i verdures. Al mateix carrer que SuperCroissant hi ha un, fins fa unes hores, tranquil edifici residencial de 16 pisos. La infraestructura continua vigent, però la setena i la vuitena planta van desaparèixer la matinada passada, quan els projectils israelians els van impactar de ple.
"¿Què podem fer?", es pregunta el Hassan. "Si [els israelians] ens estan colpejant per tot arreu, ¿què fem nosaltres? Només ens podem encomanar a Déu i esperar que no passi res", afegeix. La seva botiga, igual que l’edifici atacat, es troba a quilòmetres de distància de les zones "on se suposa que es concentra la guerra". Aquestes àrees són els suburbis del sud de Beirut, coneguts en àrab com Dahieh, l’est i el sud del Líban, territoris amb més influència de Hezbol·là. Els atacs dels últims dies, no obstant, han anat més enllà d’aquestes zones, cosa que eleva el temor entre la població que no hi ha cap lloc segur ja a tot el país.
Mentrestant, a la frontera entre els dos països, els combats entre soldats i milicians de Hezbol·là continuen. L’Exèrcit israelià continua avançant i els moviments de tancs indiquen que pretén intensificar les seves maniobres en diversos fronts de la zona.
