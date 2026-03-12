Kast assumeix la presidència en el gir més dràstic a Xile des de 1990
L’ultradretà arriba al Govern enmig de fortes expectatives de canvis radicals en l’economia, la seguretat i la política migratòria
Abel Gilbert
L'ultradretà José Antonio Kast va iniciar ahir la seva presidència a Xile sota el sol del migdia de Valparaíso. Els fastos institucionals van tenir el tradicional to de pudor i formalitat. Gabriel Boric va entrar amb els seus atributs de comandament i els va cedir al seu successor amb la intermediació de l'autoritat del Senat, Paulina Núñez Urrutia. Junts van cantar l'himne patri. La frase "que la tomba serà dels lliures o l'asil contra l'opressió" devia significar coses diferents per a tots dos. Boric després va abandonar el Congrés entre aplaudiments. Es va tancar la porta de l'edifici i va començar una nova era.
La posada en escena és sempre igual a Xile durant una presa de possessió. Però la d’ahir va tenir altres arestes. Mai abans des de la restauració democràtica el 1990 el país sud-americà havia experimentat un gir polític d’aquesta naturalesa. Kast no només és un home identificat amb aquest present regional on Donald Trump intenta reordenar tot el que passa al sud del Río Bravo en funció dels interessos de Washington. Aquest fill d’un oficial nazi i germà d’un ministre del dictador Augusto Pinochet arriba al palau de la Moneda per continuar per altres mitjans l’obra interrompuda durant més de tres dècades.
Uns 1.000 convidats, entre ells el rei Felip VI; el president de l'Argentina, Javier Milei; la dirigent de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, així com representants de Vox, van arribar fins a Valparaíso. "President, president", va victorejar la majoria a l'home de la jornada. Kast va saludar amb un somriure exultant, posant-se bé a estones la banda. Havia guanyat el seu dret a governar un país en mans de l'esquerra a l'imposar-se de manera contundent en la segona volta de les eleccions del gener. El líder del Partit Republicà va obtenir 7,26 milions de vots, dos milions més que l'exministra Jeannette Jara.
El mandatari entrant compta amb 76 diputats en un hemicicle de 155. Necessita dos vots per arribar a la majoria i és possible que els obtingui dels representants del Partit de la Gent, que compta amb 14 escons, o la Democràcia Cristiana. Al Senat es troba en una situació semblant.
La victòria de les urnes, malgrat les crides a evitar la "catàstrofe", va obeir al descrèdit de la gestió Boric i les promeses de Kast, el seu antagonista, de tirar endavant un "govern d'emergència" per atendre qüestions que preocupen els xilens com la seguretat, el control migratori i un creixement més gran de l'economia. El mateix dia de la cerimònia es va conèixer que un carrabiner havia sigut ferit de gravetat per un delinqüent. Kast va reaccionar: "Quan ataquen un carrabiner ens ataquen a tots nosaltres. Això canviarà". Bernardo Fontaine, economista i assessor de Kast, treballa en l'aplicació de 90 mesures. S'espera que la ultradreta promogui augmentar les penes per als delinqüents vinculats al crim organitzat, un projecte de llei que tipifiqui com a delicte l'entrada il·legal al país i un fort dispositiu tecnològic a les fronteres. Kast havia promès deportar uns 340.000 estrangers.
Els empresaris recolzen sense matisos el recanvi polític. L'economista i acadèmic de la Universitat de Xile Óscar Landerretch va recomanar al Govern "administrar acuradament aquest capital polític inicial per evitar que les expectatives es transformin en frustració". Pepe Auth, columnista del portal Ex Ante, va formular el mateix suggeriment: "La lluna de mel dels governs avui és molt breu, per això estan obligats a marcar diferències des del mateix moment en què entren a la Moneda".
L’ajust que ve
Al sortir del Congrés, Kast va pujar a un cotxe descapotable per recórrer part de Valparaíso, acompanyat d’un contingent militar. Abans d’assumir el càrrec, havia renunciat a la militància al Partit Republicà, la col·lectivitat que va fundar el 2019. A partir d’ahir, l’advocat és el mandatari de "tots" els xilens. Va fer saber que l’austeritat començava per casa: instal·larà la seva residència a la mateixa seu de l’Executiu, on viurà amb la seva dona i primera dama, María Pía Adriasola. El ministre d’Hisenda entrant, Jorge Quiroz, va instruir les altres carteres a fer una retallada del 3% de la despesa, buscant un estalvi de 6.000 milions de dòlars durant els 18 primers mesos de mandat. Kast també vol promoure una rebaixa dels impostos corporatius i altres mesures de tipus neoliberal.
