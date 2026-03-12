L’AIE allibera la xifra rècord del 33% de les reserves de petroli
L’organisme internacional dona llum verda a descarregar 400 milions de barrils per compensar l’aturada al golf Pèrsic i frenar la crisi energètica / La cotització del Brent segueix per sobre dels 90 dòlars, malgrat la mesura d’urgència
Monique Zamora Vigneault
L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) obre l’aixeta a la descàrrega més gran de la seva història. L’AIE ha recomanat alliberar 400 milions de barrils del seu anomenat matalàs estratègic de reserves per fer front a una possible escassetat energètica derivada del conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà. Amb aquesta descàrrega, l’AIE destaparà el 33% –o un terç– de les reserves públiques de què disposen la trentena de països membres de l’organisme dependent de l’OCDE. Si a aquesta xifra se sumen els 600 milions de barrils industrials obligatoris que manté l’agència internacional, el desplegament de barrils baixa fins a prop del 22,2%.
L’AIE té el recolzament de tots els països membres per desenvolupar la històrica actuació, en què també participarà Espanya amb una injecció massiva de petroli procedent dels seus magatzems estratègics. Els líders del G-7 –Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit, que representen prop del 40% del consum global–, reunits ahir per videoconferència, van expressar el seu aval a la decisió.
Aquesta última operació representa més del doble dels barrils alliberats després del xoc energètic provocat per l’esclat de la guerra a Ucraïna el 2022. Per posar les xifres en context, l’AIE va desplegar més de 182 milions de barrils després de la invasió russa d’Ucraïna a través de dues operacions. Els Estats Units van arribar a descarregar fins a 900.000 barrils al dia durant un període de tres mesos.
"Per unanimitat"
"Els membres de l’AIE han decidit per unanimitat posar en marxa l’alliberament més gran de reserves petrolíferes d’emergència en la història de la nostra agència", va anunciar ahir el director executiu de l’AIE, Fatih Birol. "Aquesta mesura té l’objectiu de pal·liar la pertorbació immediata dels mercats. Però, perquè quedi clar, el més important perquè es restableixi l’estabilitat del flux de petroli i gas és que es reprengui el trànsit per l’estret d’Ormuz", va remarcar.
Alemanya va ser el primer país europeu a obrir l’aixeta a 2,4 milions de tones de petroli, equivalent a 17,6 milions de barrils. "L’AIE va demanar als seus estats membres que alliberessin reserves de petroli per valor de 400 milions de barrils", va assenyalar la ministra d’Economia alemanya, Katherina Reiche. "Accedirem a aquesta petició i farem la nostra contribució", va afegir tot seguit. Al Japó, la seva primera ministra, Sanae Takaichi, va anunciar que descarregaria reserves tant del sector públic com també del privat, equivalent a un total de 45 dies de consum.
L’AIE va ser creada després de la crisi del petroli de 1973 com a resposta a l’augment vertiginós dels preus del petroli i l’escassetat de combustible com a conseqüència de la guerra araboisraeliana. El sistema dissenyat per l’AIE combina les reserves públiques i privades de les empreses, amb 1.200 milions de barrils distribuïts entre els 31 estats membres. La norma central i vinculant que s’aplica a tots els estats és que cada membre ha de mantenir reserves de petroli equivalents almenys a 90 dies de les seves importacions netes. És a dir, almenys tres mesos de matalàs en el cas d’una crisi.
En la història de l’agència, l’AIE només ha recorregut a les seves reserves en quatre ocasions. La primera va ser durant la Guerra del Golf de 1991, quan l’organització va alliberar 60 milions de barrils. El segon cas va tenir lloc el 2005, després del pas d’huracà Katrina als Estats Units (60 milions de barrils) i la tercera durant la guerra civil a Líbia (60 milions de barrils). La més destacada, fins ara, ha sigut l’alliberament de més de 182 milions de barrils després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia el 2022.
Les mesures d’urgència de l’AIE no han contingut els alts i baixos que viu la cotització del cru. El barril de Brent, la referència d’Europa, va pujar prop d’un 4% fins als 91 dòlars després de l’anunci, mentre que el seu homòleg nord-americà, el West Texas Intermediate (WTI), va tornar a marcar els 86 dòlars després d’una alça del 3,3%.
