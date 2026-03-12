L’ombra de la guerra de l’Iraq plana sobre l’actual conflicte a l’Iran
Les dues guerres comparteixen justificacions, objectius i desenvolupaments, tot i que amb Trump no hi ha hagut debat previ al Congrés dels EUA ni a l’ONU
Marc Marginedas
Han transcorregut gairebé dues dècades i mitja des del 19 de març del 2003, quan l’aviació nord-americana va bombardejar amb intensitat Bagdad, donant inici a l’operació Iraqi Freedom (Llibertat Iraquiana), que al final es va convertir en una de les aventures bèl·liques més desgraciades que han emprès els EUA. El règim de Saddam Hussein, al qual s’acusava falsament d’emmagatzemar armes de destrucció massiva, es va enfonsar en qüestió de setmanes. Però el que va venir després va tenir un gran impacte en la ciutadania iraquiana, en la reputació i credibilitat internacional dels EUA i en les relacions entre el món àrab i Occident. A continuació, algunes de les diferències i semblances dels dos conflictes:
Una mentida, o mitja veritat, en l’origen de la contesa.
La suposada possessió d’armes de destrucció massiva per part dels règims de Saddam Hussein i d’Ali Khamenei són la justificació que van esgrimir, tant l’Administració de George W. Bush al seu dia com la de Donald Trump en l’actualitat, per iniciar les hostilitats. En el cas de l’Iraq, es tractava d’armes químiques, mentre que en el de l’Iran, el problema es trobava en el seu programa d’enriquiment d’urani susceptible de ser utilitzat amb finalitats militars. En els dos casos, les acusacions es van veure reforçades per afirmacions lapidàries que, o estaven envoltades d’inconsistències, o van demostrar ser radicalment falses.
Un informe de l’any 2002 elaborat per la intel·ligència britànica i manipulat per Alastair Campbell, el director de comunicacions de Downing Street sota el mandat de Tony Blair, assegurava que l’Iraq podia desplegar en "45 minuts" armes químiques i biològiques capaces d’amenaçar els Estats veïns, asseveració que es va demostrar falsa quan es va descompondre el règim de Sadam i es va descobrir que aquest havia eliminat el seu programa d’armes a mitjans dels anys 90.
En el cas de l’Iran, Trump va assegurar que el règim dels aiatol·làs estava a "dues setmanes" de poder desenvolupar l’arma nuclear, cosa que contradiu les seves declaracions pronunciades el juny passat, després de la primera onada d’atacs nord-americans, quan va dir que la seva aviació havia "obliterat totalment" el programa nuclear iranià. Però, tal com recorda a EL PERIÓDICO Pedro Rodríguez, periodista, analista i professor de Relacions Internacionals per a diverses institucions educatives i mitjans de comunicació, en el cas de l’Iraq, a l’hora de consolidar el casus belli, es van celebrar sessions al Congrés dels EUA i es va debatre el tema en les institucions internacionals com el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. "Aquí, les coses han anat molt més ràpid", remarca.
El propòsit és el mateix i l’absència de planificació, també.
Les guerres de l’Iran i l’Iraq també comparteixen objectius: en un cas i l’altre, es tracta d’impulsar un canvi de règim, no de forçar una negociació en posició de debilitat, com sí que havia sigut el cas dels bombardejos aeris de l’any passat contra Teheran per part dels EUA. El canvi d’opinió de Trump respecte a involucrar-se en una arriscada aventura bèl·lica contra el règim de Teheran ha vingut propiciat, segons l’analista Rodríguez, "per l’èxit aconseguit" a Veneçuela amb una operació militar sense baixes nord-americanes que va permetre la detenció de l’expresident Nicolás Maduro. En aquest punt, Rodríguez veu paral·lelismes amb el que va passar als anys 50 als EUA, quan el país va entrar en una "dinàmica gradual d’intervencionisme durant la Guerra Freda", que va arrencar el 1953 precisament a Teheran, amb l’exitós enderrocament del primer ministre iranià Mohammad Mosaddeq, i va acabar amb l’estrepitós fracàs de la invasió de Cuba el 1961 .
L’absència de planificació per al dia després és també un comú denominador entre l’ofensiva contra el país persa i l’operació militar de fa gairebé dues dècades i mitja als deserts mesopotàmics. "No hi ha plans clars" en el cas que el règim dels aiatol·làs s’enfonsi, remarca Rodríguez. A l’Iraq, els errors de càlcul van ser de mil dimonis: les autoritats d’ocupació nord-americanes van desmantellar l’Exèrcit, garant de la unitat del país, i van apostar per figures de l’oposició sense recolzament interior, com Ahmed Chalabi, líder del Congrés Nacional Iraquià, que havia sigut condemnat per corrupció i va acabar trencant amb els EUA per passar informació classificada al règim iranià. Molts comparen la seva figura amb la de Reza Pahlavi, el fill de l’últim xa, Mohamed Reza Pahlavi, que s’ha convertit en l’actualitat en l’opositor més visible a l’Iran.
Aquesta improvisació corre el risc d’acabar amb un resultat similar al de l’Iraq, afegeix Rodríguez: un país en ruïnes amb "un cost devastador per al poble iranià, igual que va passar després de l’enderrocament de Saddam".
El petroli és comú denominador, però amb matisos.
El principal motor que va empènyer els EUA a envair l’Iraq va quedar clar en els dies següents a la caiguda de Bagdad. Enmig del caos i de l’onada de saquejos en què es va sumir la capital iraquiana, mentre seus governamentals, hospitals i museus amb antiguitats arqueològiques eren pastura d’hordes de lladres i pispes, les tropes nord-americanes, desbordades, es van limitar a desplegar-se als voltants del Ministeri del Petroli per protegir-lo. Les motivacions econòmiques, en particular privar la Xina, principal competidor dels EUA, del principal subministrador de la font d’energia sembla haver sigut una motivació fonamental en el cas de l’atac a l’Iran. No obstant, l’analista Rodríguez afegeix una possible motivació addicional: el llegat que pugui deixar Trump quan abandoni la Casa Blanca. "El col·lapse del règim dels aiatol·làs", amb programes de destrucció massiva que amenacen la seguretat del planeta, és una aspiració d’amplis sectors de l’opinió pública mundial, no només nord-americana. Però com recorda aquest analista, la història demostra que "els que llancen atacs militars, poques vegades poden controlar els seus resultats".
