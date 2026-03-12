Macron afirma que no es donen les condicions per a una missió a Ormuz
El president francès descarta aixecar les sancions a Rússia i coordina amb el G-7 mesures per protegir el comerç marítim
Leticia Fuentes
Emmanuel Macron va presidir ahir una nova reunió del G-7, després de la qual va reconèixer davant la premsa que "no es compleixen les condicions" per desplegar una missió militar que garanteixi el comerç marítim a l’estret d’Ormuz, que va qualificar com "una zona de guerra". No obstant, va insistir que la comunitat internacional "s’ha d’organitzar" per proporcionar escorta als mercants.
En aquesta línia, va advertir que la capacitat militar iraniana "no s’ha reduït a zero" i va explicar que no té constància que l’estret hagi sigut minat pel règim de Teheran. Una resposta que contradiu les declaracions llançades un dia abans per Donald Trump, que va amenaçar l’Iran amb unes "conseqüències militars sense precedents" si col·locava mines a Ormuz, una zona controlada en gran mesura pel règim de Teheran.
El bloqueig d’aquest pas estratègic ha generat tensions sobre el proveïment de combustible, i moltes preguntes sobre l’aixecament de les sancions a Rússia. Sobre això, Macron va assegurar que "aquesta situació no justifica en absolut" la mesura d’alleujament per al Kremlin. "No hauria de disminuir el nostre recolzament a Ucraïna ni la claredat que tenim respecte a les sancions contra Rússia", va recalcar.
La prioritat
En la mateixa línia es van manifestar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el del Consell Europeu, António Costa. "Recordem que la prioritat immediata és mirar de mantenir el flux d’energia, especialment la navegació a través de l’estret d’Ormuz, que és crucial per a l’economia global. L’aplicació del límit al preu del petroli ajudarà a estabilitzar els mercats i limitarà els ingressos de Rússia. No és el moment de relaxar les sancions contra Rússia", va dir Von der Leyen a X.
La reunió del G-7 d’ahir buscava organitzar els mecanismes que s’implementaran per a la llibertat de navegació i la seguretat marítima de l’estret, i abordar les conseqüències econòmiques que comporta el conflicte a l’Orient Mitjà per a la resta de països.
Per la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va tornar a descartar ahir que Espanya pugui participar en una eventual missió militar per protegir la navegació a l’estret d’Ormuz.
