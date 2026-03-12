Meloni carrega contra els EUA i Israel per la guerra contra l’Iran
La dirigent italiana exigeix aclarir l’atac a l’escola que va matar desenes de nenes
Irene Savio
Itàlia no es pot permetre fer passos en fals en el conflicte en curs, no tant per raons de política interna, com pels múltiples interessos econòmics en joc. Amb aquesta premissa, la primera ministra Giorgia Meloni va comparèixer ahir davant el Senat del seu país. Allí va dir el que fins ara havia intentat no dir: que la intervenció d’Israel i els Estats Units (EUA) es col·loca "fora del perímetre del dret internacional". La líder va pronunciar així unes paraules que anteriorment només havia deixat caure el seu ministre de Defensa, Guido Crosetto.Itàlia no pot permetre’s fer passos en fals en el conflicte en curs, no tant per raons de política interna, com pels múltiples interessos (especialment econòmics) en joc. Amb aquesta premissa fonamental de fons, la primera ministra transalpina i aliada de Donald Trump, Giorgia Meloni, ha comparegut finalment aquest dimecres davant el Senat del seu país. I allà ha dit el que fins ara havia intentat no dir (i altres líders europeus van dir abans que ella, entre ells, Pedro Sánchez, el líder del Govern espanyol). Això és, que la intervenció d’Israel i Estats Units (EUA) es col·loca "fora del perímetre del dret internacional". La líder ha pronunciat així unes paraules que anteriorment només havia deixat caure de la boca del seu ministre de Defensa, Guido Crosetto.
Meloni es va referir a l’atac contra l’escola iraniana en el qual van morir desenes de nenes i que, segons investigacions de mitjans com CNN, The New York Times i The Wall Street Journal, es va fer amb un míssil dels EUA. La cap del Govern va afirmar que el seu Govern "condemna" el que va passar, va expressar "solidaritat" amb les famílies de les víctimes i va demanar que es "determinin ràpidament les responsabilitats".Més en detall, Meloni fins i tot s’ha referit a l’atac contra l’escola iraniana en el qual van morir desenes de nenes i que, segons investigacions de mitjans com CNN, The New York Times i The Wall Street Journal, va ser assolida per un míssil dels EUA. La cap del Govern ha afirmat que el seu Govern "condemna" el que ha passat, ha expressat "solidaritat" amb les famílies de les víctimes i a més ha demanat que es "determinin ràpidament les responsabilitats d’aquesta tragèdia".
L’actual posició de Roma és de "prudència", que respon a la necessitat "de triar entre males opcions". "No tenim elements per confirmar amb certesa, però tampoc per desmentir, les afirmacions dels Estats Units sobre la suposada falta de disposició de l’Iran a tancar un acord definitiu", va afegir. Alhora, la líder va responsabilitzar Teheran pel seu suport a Hamàs i Hezbol·là, així com per la falta de transparència en el seu programa d’enriquiment d’urani.L’actual posició de Roma, ha expressat, és una postura de "prudència", que respon a la necessitat "de triar entre males opcions". "No tenim elements per confirmar amb certesa, però tampoc per desmentir, les afirmacions dels Estats Units sobre la suposada falta de disposició de l’Iran a tancar un acord definitiu", ha afegit. Alhora, no obstant, la líder ha responsabilitzat Teheran pel seu recolzament a Hamàs i Hezbol·là, així com per la falta de transparència en el seu programa d’enriquiment d’urani.
Tot i així, en un discurs de molts malabars, la mandatària va marcar distàncies amb el Govern israelià. Al referir-se a la situació al Líban, país atacat novament per Israel, va explicar que ha parlat "en els darrers dies" amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a qui va reiterar l’oposició d’Itàlia a qualsevol escalada del conflicte, malgrat reconèixer "el dret d’Israel a respondre als atacs de Hezbol·là". Va afegir que Roma està treballant per afavorir una tornada al diàleg entre l’Iran, els EUA i Israel i, dins de la Unió Europea, per consensuar "estratègies comunes", especialment amb el Regne Unit, Alemanya i França.Tot i així, en un discurs de molts malabars, la mandatària també ha marcat distàncies amb el Govern israelià. Al referir-se en particular a la situació al Líban, país atacat novament pel país hebreu, ha explicat que ha parlat "en els passats dies" amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a qui ha reiterat l’oposició d’Itàlia a qualsevol escalada del conflicte, sense deixar de reconèixer "el dret d’Israel a respondre als atacs de Hezbol·là". Tot seguit, ha afegit que Roma està treballant per afavorir una tornada al diàleg entre l’Iran, els Estats Units i Israel i, dins de la Unió Europea, per consensuar "estratègies comunes", especialment amb el Regne Unit, Alemanya i França.
"Una líder excel·lent"
La mandatària es va expressar així després que Donald Trump confirmés la seva sintonia amb Meloni. "És una líder excel·lent i sempre intenta ajudar", va afirmar el president nord-americà. Això va sumar més crítiques de l’oposició de centreesquerra, que va demanar a Meloni una condemna més contundent a Israel i als EUA, enmig d’una gran preocupació dels grups econòmics del país pels efectes potencialment catastròfics per a l’economia.La mandatària s’ha expressat d’aquesta manera després que el mateix president nord-americà Trump confirmés dies enrere la seva sintonia amb Meloni. "És una excel·lent líder i sempre intenta ajudar", va afirmar el mandatari nord-americà. Una cosa que va sumar més crítiques de l’oposició de centreesquerra, que ha demanat reiteradament a Meloni una condemna més contundent contra Israel i els EUA, al mig també d’una grandíssima preocupació dels grans grups econòmics del país pels efectes potencialment catastròfics per a l’economia del país.
El primer gran front per a Itàlia és l’energètic. Després de la interrupció del subministrament de gas rus, Roma ha mirat de diversificar els seus proveïdors.
