Guerra a l'Orient Mitjà
Mojtaba Khamenei amenaça d'obrir més fronts de guerra i assegura que l'Iran mantindrà el tancament de l'estret d'Ormuz
El nou líder suprem iranià ha fet aquest dijous per primera vegada un discurs públic, tot i que escrit, des de la seva elecció diumenge passat, en el qual ha promès "venjança" per la sang vessada
Adrià Rocha Cutiller
La veu de l'home, de 56 anys, era per a una gran majoria d'iranians una absoluta incògnita. Poc o gairebé res en sabien la gran majoria dels ciutadans del país persa, que coneixien el seu nom tan sols per ser el fill del líder suprem iranià, l'aiatol·là Alí Khamenei, i per aparèixer sempre en les travesses d'una possible successió, però mai en les posicions de favorit.
Però diumenge passat, després de la mort del seu pare, va passar: Mojtaba Khamenei va ser elegit com a nou líder suprem de la República Islàmica, però, ferit en el bombardeig que va matar el seu pare, la seva veu i el seu estat continuaven sent un misteri. Així ha continuat sent aquest dijous, quan ha publicat per primera vegada un discurs —per escrit— al país.
"Venjarem la mort dels nostres màrtirs. Vull agrair als nostres heroics soldats, que estan resistint mentre el nostre país està sota atac. [...] L'estret d'Ormuz continuarà tancat, i continuarem la nostra lluita fins que totes les bases dels EUA a la regió siguin expulsades. Els països del Golf han de clarificar la seva posició davant dels nostres agressors", ha dit Mojtaba Khamenei, que ha assegurat en el seu discurs que "l'Iran està preparant altres escenaris per obrir fronts de guerra en què els nostres enemics no estan preparats".
"Fins ara, tan sols hem pogut venjar la sang dels nostres màrtirs d'una manera limitada. Però aconseguir la nostra venjança serà la nostra prioritat, per damunt de tot. El crim que el nostre enemic va cometre a Minab —quan un bombardeig suposadament nord-americà va impactar contra una escola primària i va matar gairebé 170 persones— i altres casos similars tenen un estatus especial en aquesta rendició de comptes", ha continuat el nou líder suprem iranià, afectat personalment pels atacs: a part del seu pare, Mojtaba va perdre en el bombardeig sorpresa del 28 de febrer la seva mare, dona i un fill.
Atacs cap a tothom
Tot i que l'Iran assegura haver tingut com a objectiu tan sols les bases militars dels EUA al Golf —una posició repetida per Mojtaba en el seu discurs—, la República Islàmica ha estat constantment atacant posicions civils, sobretot contra Qatar, l'Iraq, els Emirats Àrabs Units, Kuwait i Bahrain, les instal·lacions petrolieres dels quals han estat objectiu constant dels míssils balístics i drons iranians.
"La República Islàmica no busca establir dominació o colonialisme a la regió, i està preparada per mantenir relacions càlides i amistoses amb tots els seus veïns", ha dit Mojtaba Khamenei en el seu discurs aquest dijous, en el qual també ha lloat les milícies dels huthis, Hezbol·là i les Unitats de Mobilització Popular (UMP), braços que l'Iran ha mantingut al Líban, Iemen i l'Iraq per dominar políticament i militarment aquests països, a més de Hamàs a Gaza i el caigut govern de Bashar al-Assad a Síria.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu