Oleksandra Matviitxuk: "No volem repetir la història de quan es va entregar Txecoslovàquia a Hitler"
L’advocada ucraïnesa, defensora dels drets humans, insisteix que si la UE està fora de perill de moment és perquè Ucraïna resisteix
Irene Benedicto
Oleksandra Matviitxuk, premi Nobel de la pau el 2022, dirigeix el Center for Civil Liberties, organització que fa més d’una dècada que documenta els atacs russos contra civils i contra infraestructures com vivendes, escoles, hospitals, esglésies i museus, a més de tortures, deportacions forçades de nens, saquejos, violacions, assassinats i la repressió de la llengua i la cultura ucraïneses als territoris ocupats. Matviitxuk, una de les veus més prominents que defensa el dret d’Ucraïna a resistir i defensar-se, ha trobat també oposició davant els que reclamen un final immediat de la guerra. A Barcelona per participar en una conferència al CIDOB, Matviitxuk parla amb EL PERIÓDICO.
Amb la documentació de crims de guerra, estem més a prop de veure Putin assegut en una banqueta?
Putin és el responsable principal de les atrocitats que documentem. No hi ha garanties que ell o els alts caps acabin davant un tribunal, però fem tot el possible. Rússia ha convertit el terror contra la població civil en una eina de guerra. Hem de trencar aquest cercle d’impunitat perquè hi hagi justícia i per prevenir noves agressions. Hem après que el futur no només és incert: tampoc està escrit. Quan va començar aquesta guerra a gran escala, molts creien que Ucraïna cauria en tres dies. Les organitzacions humanitàries se’n van anar. Ens van deixar sols. Va ser la gent comuna la que va rescatar supervivents de la runa i va portar ajuda al front. I aquí seguim, quatre anys després, resistint.
Vostè ha defensat la creació d’un tribunal especial per processar Putin, creu que això encara pot passar?
Hi estem treballant. Al juny, el Consell d’Europa va fer un pas històric a l’anunciar un tribunal especial per al crim d’agressió. Només hi ha un precedent: Nuremberg. Altres tribunals van jutjar crims de guerra, però no el fet d’iniciar una guerra. Nuremberg va establir que l’agressió és il·legal, però també va deixar la idea que la justícia depèn de qui guanya. Avui hem de trencar amb això. La justícia no és un privilegi, sinó un dret humà. Per això no podem esperar. I ja que soc aquí, vull preguntar: ¿quan se sumarà Espanya a aquest tribunal i recolzarà la nostra lluita per la justícia? Encara no he rebut resposta, però espero veure-la aviat.
Vostè ha sigut molt crítica amb les negociacions de pau, per què?
Aquestes negociacions de pau han fracassat per complet en la seva dimensió humana. Els polítics parlen de minerals, d’interessos geopolítics, però no parlen de les persones, és absurd. Els polítics, especialment els negociadors dels EUA, parlen dels territoris ocupats com si fossin espais buits, però no ho estan. Allà viuen milions d’ucraïnesos. Les persones més actives de les comunitats, com alcaldes, professors, periodistes, sacerdots, ecologistes, s’enfronten a l’extermini. S’ha de resistir.
Alguns temen que s’allargui la guerra i causi més morts, com respon?
El veritable pacifisme és alçar la veu contra l’agressor i exigir-li que aturi la guerra; perquè aquesta guerra acabaria si Rússia deixés d’atacar. És no saber com fer que Putin s’aturi i, en lloc d’això, demanar als ucraïnesos que deixin de defensar-se. I ho sento, però això no seria pau. Seria ocupació: tortura, violacions, desaparicions, robatori de nens i negació de la nostra identitat. No acceptem aquestdestí perquè volem existir. Perquè Putin diu obertament que no existeix la nació ucraïnesa.
Com seria una pau justa per a Ucraïna?
És una bona pregunta. Quan la gent no ha viscut una cosa així, tendeix a pensar que la pau és simplement que els exèrcits deixin de combatre. Però la pau no és només això. La pau significa la llibertat de viure sense por de la violència i tenir una perspectiva de llarg termini per als teus fills.
I la gent corrent continua ferm en la resistència o creix la impaciència per una pau immediata?
No tenim cap altra opció. Si deixem de resistir i Putin ocupa tot Ucraïna, deixarem d’existir. En una guerra genocida, no fa falta matar tot un poble per destruir-lo, n’hi ha prou amb imposar-li una altra identitat per la força. Si no aconseguim obligar Putin a aturar aquesta guerra i garantir una pau sostenible, deixar de resistir significaria deixar d’existir.
Seria acceptable cedir territori ocupat per assolir la pau?
No, perquè aquesta guerra no va només de territoris. Putin no va llançar una invasió a gran escala per quedar-se amb una porció de territori rural ucraïnès. Putin no està boig. Al contrari, és molt pragmàtic. El seu objectiu és sotmetre i destruir tot Ucraïna, i continuar avançant. Ucraïna és un pont cap a Europa. El seu pla és atacar el següent país europeu, perquè volen restaurar per la força l’imperi rus.
Considera un risc real que les tropes russes entrin a la UE?
Putin els menysprea, a tots vostès. Creu que són febles i ineficaços, que no poden defensar-se perquè a Espanya i en altres països europeus ja van quatre generacions que han heretat la seva democràcia i la seva seguretat dels seus avis, i no saben lluitar. I això condueix a una conclusió molt simple: la gent a Espanya, a França, a Alemanya i en altres països europeus està fora de perill només perquè els ucraïnesos continuen impedint que l’Exèrcit rus avanci i ataqui el següent país europeu.
Pot aquest argument calar en països com Espanya, lluny d’Ucraïna?
Caldria, perquè la guerra moderna ja no entén de fronteres. No és només una guerra de trinxeres, sinó de drons, sabotatge, propaganda i atacs híbrids capaços de paralitzar infraestructures i danyar greument una economia amb mitjans barats. Un dron rus de tot just 1.000 euros pot paralitzar l’aeroport del Prat i causar danys milionaris a l’economia espanyola. Ja va passar a Copenhaguen, Munic, Estònia i Polònia. Aquesta guerra ja ha creuat les fronteres de la Unió Europea.
Llavors creu que la involucració dels EUA i Europa en les negociacions de pau és una cosa positiva?
Per descomptat. Volem pau. No volem repetir la història de quan, al segle passat, els països europeus van decidir entregar Txecoslovàquia a Hitler pensant que així almenys ells estarien segurs. Va ser una lliçó molt important per comprendre que vivim en un món profundament interconnectat i que només l’expansió de la llibertat fa que el nostre món sigui més segur.
Subscriu-te per seguir llegint
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
- A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu