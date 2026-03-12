El Parlament impulsa una llei per accelerar les ajudes a la dependència
Gisela Boada
El Parlament va fer ahir el primer pas per aprovar una nova llei destinada a reforçar els drets de les persones grans. La proposició de llei va superar el debat de totalitat en el ple de la Cambra catalana, cosa que permet que el text continuï la seva tramitació parlamentària en comissió. La iniciativa, impulsada pel PSC, va tirar endavant malgrat l’esmena de rebuig presentada per Vox. El PP català es va abstenir i la resta de partits van votar en contra del veto.El Parlament ha fet aquest dimecres el primer pas per aprovar una nova llei destinada a reforçar els drets de les persones grans. La proposició de llei per a això ha superat el debat de totalitat en el ple de la Cambra catalana, cosa que permet que el text continuï ara la seva tramitació parlamentària en comissió. La iniciativa, impulsada pel PSC, ha tirat endavant malgrat l’esmena de rebuig presentada per Vox. El PP català s’ha abstingut i la resta de partits ha votat en contra del veto.
La proposta parteix de la premissa que l’envelliment de la població és un dels grans reptes socials de Catalunya, on aproximadament una cinquena part dels ciutadans té més de 65 anys. Amb aquesta norma, els impulsors pretenen "recollir i blindar" els drets de les persones grans i adaptar les polítiques públiques a una societat envellida.La proposta parteix de la premissa que l’envelliment de la població és un dels grans reptes socials de Catalunya, on aproximadament una cinquena part dels ciutadans té més de 65 anys. Amb aquesta norma, els impulsors pretenen "recollir i blindar" els drets de les persones grans i adaptar les polítiques públiques a una societat cada vegada més envellida.
Un dels punts més destacats del text és la introducció d’un termini màxim de sis mesos perquè les persones dependents puguin accedir a les prestacions una vegada reconegut el seu grau de dependència. L’objectiu és reduir els llargs temps d’espera que pateixen moltes famílies per rebre ajuts o serveis. nUn dels punts més destacats del text és la introducció d’un termini màxim de sis mesos perquè les persones dependents puguin accedir a les prestacions una vegada reconegut el seu grau de dependència. L’objectiu és reduir els llargs temps d’espera que actualment pateixen moltes famílies per rebre ajuts o serveis.
