Immigració

El Parlament rebutja prohibir el burca a la via pública, escoles i centres sanitaris

Junts, PP, Vox i Aliança Catalana defensen paralitzar la regularització extraordinària de migrants impulsada pel Govern

El grup parlamentari del PP al Parlament. / ACN

Carlota Camps

Barcelona

El Parlament ha rebutjat una proposta del PP per prohibir el burca i el nicab a la via pública, les escoles i els centres sanitaris. Els populars només han aconseguit el suport de Vox, amb qui havien pactat el redactat a través d'una esmena, i Aliança Catalana. La moció no tenia efectes vinculants, però ha servit per conèixer la posició de la resta de partits sobre una qüestió que també s'ha començat a abordar al Congrés. Fa unes setmanes, la Cambra baixa ja va descartar una iniciativa de Vox amb el mateix propòsit, però el debat va motivar Junts a presentar un altre text sobre la qüestió. A més, el PSOE es va mostrar disposat a estudiar el plantejament dels postconvergents i ERC es va obrir a explorar el camí.

També s'ha desestimat un altre epígraf de la moció que reclamava establir un "visat per punts" com a forma d'accedir al permís de residència. Aquest sistema, segons els populars, hauria de valorar "la formació, l'experiència, l'idioma i la integració" del sol·licitant. En la iniciativa, el partit apostava per prioritzar aquella immigració procedent de "països i cultures" amb qui Espanya comparteix "una mateixa matriu cultural", en una referència implícita a Amèrica Llatina. La formulació dels populars també qualificava d'"honor" l'adquisició de la nacionalitat espanyola.

Durant el debat, Junts ha tombat aquesta proposta, perquè considera que busca "desnacionalitzar" Catalunya. "Vostès volen espanyolitzar, nosaltres catalanitzar", ha afirmat el portaveu de Junts, Salvador Vergés. En canvi, els postconvergents sí que han donat suport al punt que reclamava al Govern "abandonar" el projecte de regularització extraordinària de migrants anunciat el passat mes de gener, tot i que aquest apartat tampoc no ha prosperat.

La moció ha generat un debat encès entre els diferents grups de la Cambra. El PP ha acusat els socialistes d'haver llastat la seguretat de les dones a Espanya i ha vinculat l'augment de les denúncies per violació amb la immigració. Vox, que ha pactat bona part de la moció amb els populars, ha acusat l'expresident José María Aznar d'haver començat la "invasió" amb les regularitzacions fetes durant el seu mandat. Aliança Catalana, per la seva banda, ha defensat una moratòria d'entrada i expulsions massives, a més d'acusar l'Estat de convertir Catalunya en un "abocador" i d'utilitzar la immigració com "una arma de destrucció massiva".

Des de l'esquerra, en canvi, han acusat PP i Vox de fer un "relat apocalíptic" i d'utilitzar el feminisme com a arma per atacar l'islam. "¿No podem dir que tots els homes són violadors, perquè no es pot generalitzar, però sí que podem dir que tots els immigrants ho són?", ha preguntat retòricament la diputada Susanna Segovia, que ha acusat aquests dos partits d'"hipocresia" i de tenir un relat "inconsistent". Una crítica semblant a la que han fet el PSC, ERC i la CUP. A més, des d'aquesta bancada també han remarcat l'"aportació positiva" de la immigració a l'economia i "reforça el sistema de pensions".

