Els comptes del 2026
El Govern demana a ERC que "no bloquegi" Catalunya tombant els pressupostos: "Seria un desastre"
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, assegura que calen "més mesos" per resoldre la recaptació de l'IRPF que exigeixen els republicans
Sara González
El 'pressing' a ERC per part del Govern perquè aprovi els pressupostos va pujant d'intensitat cada dia que passa. Només falta una setmana per a la votació clau al Parlament i les interpel·lacions del president i dels consellers als republicans van 'in crescendo'. Aquest dijous ha estat el titular de Presidència, Albert Dalmau, qui ha demanat al partit d'Oriol Junqueras que "no bloquegi" Catalunya tombant uns comptes dels quals depenen projectes rellevants i en un moment d'incertesa per la crisi derivada de la guerra de l'Iran. "Seria un desastre per al país no tenir pressupostos", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio en què també ha afirmat que encarrilar la recaptació de l'IRPF requerirà de "més mesos".
Just aquest divendres, els partits catalans celebraran una cimera convocada pel president de la Generalitat per abordar mesures que mitiguen l'impacte econòmic que tindrà a les butxaques dels ciutadans i les empreses el conflicte a l'Orient Pròxim. Ja fa dies que el Govern ha convertit aquest escenari en un argument més de pes per reclamar que Catalunya necessita uns nous pressupostos que suposaran 9.100 milions d'euros més que els prorrogats del 2023.
"En moments de tanta inestabilitat són importants els lideratges que hi ha al capdavant, però hem de donar certeses al país i no que quedi bloquejat", ha subratllat el conseller, que també ha advertit que "condemnar el país" a aquesta circumstància pel "desacord" entre els partits suposa donar ales a l'extrema dreta. Ha aprofitat en aquest punt per furgar en la "fal·làcia" d'Aliança Catalana i Vox, als quals ha recordat que els seus "socis" són els que estan provocant "un desordre al món" que impacta directament sobre els agricultors i la indústria que diuen defensar.
El que es pot "encallar"
"Si fem que Catalunya funcioni, no hi haurà espais per als extremismes", ha sostingut Dalmau, que ha fet èmfasi en la necessitat d'assolir acords per frenar aquesta deriva. Dels pressupostos, ha recordat, en depenen també projectes que els municipis esperen amb candeletes, com inversions en centres d'atenció primària i escoles o 1.000 noves places de residència, així com les rehabilitacions previstes a la llei de barris. "Si no hi ha pressupostos, s'encallen moltes coses", ha insistit.
No obstant això, s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'acabar assolint un acord, sobretot per "tot el camí fet" de la mà d'ERC fins ara: des de pactar el nou model de finançament —que ha reconegut que en algun moment va semblar que "saltaria pels aires"— fins a posar en marxa el traspàs de la gestió de Rodalies i acordar el consorci d'inversions. "Soc optimista", ha admès, a més de precisar que espera que l'entesa arribi abans del 20 de març.
També ha reiterat el compromís del Govern amb continuar musculant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè pugui recaptar l'IRPF, tot i que el que exigeixen els republicans és que sigui el Govern qui expliciti el seu vistiplau. "Necessitem uns mesos més", hem de reforçar la hisenda catalana", ha dit el conseller, que ha deixat entreveure que el possible punt d'acord podria ser en més mesures per reforçar l'ATC, és a dir, tot allò que depèn de la Generalitat i no de Madrid. No ha dit res sobre què passaria si els comptes se'n van en orris: ha esquivat parlar d'eleccions, però també de continuar la legislatura amb suplements de crèdit.
