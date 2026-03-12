La trama Ábalos va inflar el preu de l’acer del pont del Centenari
Un informe del Ministeri d’Hisenda detecta un augment de 7,4 milions d’euros en la infraestructura sevillana
Tono Calleja Flórez
Un informe de la Intervenció General de l'Estat (IGAE), dependent del Ministeri d'Hisenda, dirigit el 2 de març al jutge del cas Koldo, Ismael Moreno, ha detectat un increment en el preu de l'acer del projecte de construcció de tirants del pont del Centenari de Sevilla que podria arribar als 7,4 milions. L'adjudicació inicial, amb un pressupost de 71 milions, va beneficiar una UTE en la qual participaven Acciona, Freyssinet SAU i Tecade SA, que van aconseguir mesos després un modificat de 13 milions d'euros, en què es va elevar el preu del material, segons especifica el document.
Aquesta alça del preu, conclouen els funcionaris de l'IGAE, es va produir perquè la Direcció General de Carreteres va determinar el cost de l'acer en l'obra modificada de Sevilla en 3,89 euros el quilogram, quan el fixat per l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) era de 2,49 euros/kg.
Peça separada
L'informe de l'IGAE ha sigut enviat per la Fiscalia Anticorrupció al jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno, que investiga en una peça separada del cas Koldo les presumptes irregularitats en contractes d'obra pública del Ministeri de Transports amb José Luis Ábalos de ministre. En aquesta peça també es manté investigat l'exdirector general de Carreteres Francisco Javier Herrero Lizano, sota la direcció del qual s'hauria gestionat el projecte del modificat sota sospita, aprovat el 5 de juny del 2023, quan aquest imputat ja havia cessat. L'IGAE adverteix que el contracte del projecte de construcció de tirants del pont del Centenari de Sevilla té en tramitació una segona modificació, "però de la documentació remesa no consta que s'hagi aprovat. En cas d'aprovar-se, les modificacions suposarien un increment del 19,98%". Els experts assenyalen que si se superés el 20 seria preceptiu un dictamen del Consell d'Estat i la resolució del contracte.
Hisenda al·ludeix a un informe del 31 d’agost del 2022 de la Inspecció de Serveis del Ministeri de Foment que indicava que "el procediment per a la fixació del preu nou" de l’acer "no seguia els criteris de l’Advocacia de l’Estat", cosa que posava en dubte la quantia econòmica al comparar-lo amb la base de preus d’Adif.
