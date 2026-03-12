SENTÈNCIA JUDICIAL
El Tribunal Suprem desestima els recursos i ordena a la família Franco retornar el pazo de Meirás a l’Estat
L’alt tribunal acorda per unanimitat confirmar la sentència de l’Audiència de la Corunya i ordenar que els hereus del dictador reverteixin la propietat
Antares Pérez
El Tribunal Suprem ha decidit per unanimitat ordenar a la família Franco retornar el pazo de Meirás a l’Estat, confirmant la sentència de l’Audiència de la Corunya.
La Sala Primera del Suprem ha desestimat tots els recursos interposats contra aquesta sentència, tant el de la família del dictador, que aspirava que se li reconegués la propietat de la finca, com el de les administracions públiques, que pretenien no haver d’indemnitzar els hereus per les despeses fetes a l’immoble.
La sentència sobre As Torres de Meirás, que un jutjat de primera instància i l’Audiència Provincial van reconèixer a l’Estat, establirà doctrina i un precedent per a altres causes.
A continuació repassem un procés que va començar el 2019 i que situa Galícia a l’avantguarda del moviment per la recuperació de la memòria històrica.
Setembre de 2020: una sentència històrica
El Jutjat de Primera Instància número 1 de la Corunya va satisfer les expectatives de justícia i reparació del memorialisme en condemnar els Franco a retornar el pazo de Meirás a l’Estat sense dret a cap indemnització. La magistrada Marta Canales va estimar totes les pretensions de l’Advocacia de l’Estat i de les parts codemandants (Xunta, Diputació i els concellos de Sada i la Corunya).
La jutgessa va considerar provat que l’escriptura de compravenda de 1941 mitjançant la qual Franco va inscriure Meirás al seu nom va ser «una fantasia total», un negoci simulat per apropiar-se d’un bé que li havia estat donat tres anys abans en qualitat de cap de l’Estat i que havia estat pagat mitjançant col·lectes en molts casos forçoses, descomptes en les nòmines dels treballadors i aportacions públiques. També va considerar acreditat que el pazo es va reformar i mantenir amb fons públics durant tota la dictadura.
L’Audiència refreda l’eufòria del memorialisme
Un any després, l’Audiència Provincial va ratificar l’essencial, que el pazo és patrimoni públic, però va desmuntar bona part de l’argumentació de la jutgessa d’instància i va introduir en la seva sentència una coletilla que va desfermar la indignació del memorialisme: l’ordre d’indemnitzar els Franco com a «posseïdors de bona fe» per les despeses necessàries (de conservació) i útils (de millora) invertides a l’immoble des de 1975.
En la seva resolució, els jutges van considerar irrellevant si les aportacions per adquirir el pazo «van ser majoritàriament voluntàries o a punta de baioneta» i, a diferència de la magistrada d’instància, van concloure que As Torres va ser «un regal personal» a Franco. Tot i que van ratificar l’anul·lació de l’escriptura de compravenda de 1941 per tractar-se d’una «fantasia total», només van considerar rellevant un punt per inclinar la balança a favor de l’Estat: que va ser aquest qui va procedir a «ocupar» el pazo i els terrenys contigus i qui va assumir la totalitat de les despeses inherents a la propietat fins al 1975.
Aquest motiu els va portar a concloure que l’Estat és propietari de Meirás per usucapió extraordinària, és a dir, per haver posseït l’immoble com a propietari durant més de 30 anys. En tractar-se d’un bé demanial (públic), no va poder ser adquirit després per aquesta mateixa via pels Franco.
La mala fe, al centre de la discòrdia
La resolució de l’Audiència i la decisió inicial del Govern de no recórrer la declaració dels Franco com a posseïdors de bona fe va provocar una resposta airada del memorialisme. Inicialment, només l’Ajuntament de Sada va anunciar recurs, però finalment totes les administracions s’hi van sumar.
L’Audiència argumentava que no quedava acreditada la intervenció directa de Franco en el procés d’adquisició del pazo ni tampoc el coneixement per part dels seus descendents dels vicis en la seva adquisició. La seva argumentació i la consegüent ordre d’indemnitzar els Franco no només per les despeses necessàries sinó també per les de millora, la quantia de les quals s’hauria de fixar en execució de sentència, no només va provocar protestes de memorialistes i partits, sinó que també va suscitar dubtes entre juristes.
Finalment, totes les administracions recorreran aquest extrem, encara que amb matisos. Totes coincideixen que la qualificació de bona fe del dictador, la seva dona i la seva filla «atempta contra les més elementals regles de la lògica». L’Estat i Sada defensen que aquest coneixement del vici del títol de propietat s’estén fins als nets del dictador; la Xunta i la Corunya demanen que la liquidació de l’estat possessori en concepte de mala fe arribi fins al 29 de desembre de 2017, data de la mort de Carmen Franco. La Diputació opta per una tercera via i demana que es confirmi la resolució de primera instància i que no es liquidi l’estat possessori.
