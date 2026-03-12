Von der Leyen matisa que la UE sí que "defensa" l’ordre internacional
"Veure el món tal com és no disminueix en absolut la nostra determinació de lluitar pel món que volem", afirma
Montse Martínez
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va deixar atònit el seu auditori dilluns a Brussel·les quan, en el context de la guerra a l'Orient Mitjà, va assegurar que Europa "ja no pot ser la guardiana del vell ordre mundial, un món que ha desaparegut i no tornarà". Amb un "sistema basat en regles", va dir, "ja no es poden defensar els nostres interessos", amb referència a l'arbitrarietat del president dels EUA, Donald Trump. Després d'una jornada d'intensa polèmica per les seves paraules, ahir, davant el ple del Parlament Europeu a Estrasburg, el seu discurs va ser radicalment oposat: "La Unió Europea sempre defensarà els principis de les Nacions Unides i del dret internacional".
Que una de les màximes autoritats europees qüestionés la validesa de les regles establertes va generar enrenou en el si de la família europea. Dels primers a reaccionar va ser el president del Consell Europeu, António Costa, seguit de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i el Govern espanyol, que van coincidir a defensar el sistema de normes creat després de la Segona Guerra Mundial.
"Projecte de pau"
El to i el contingut del discurs de Von der Leyen d'ahir poc van tenir a veure amb la intervenció de dilluns. "Veure el món tal com és no disminueix en absolut la nostra determinació de lluitar pel món que volem. La UE es va fundar com un projecte de pau. El nostre compromís infrangible per la pau, els principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional és tan central avui com ho va ser en la nostra creació. Sempre defensarem aquests principis", va dir ahir.
La polèmica va fer aflorar la dissensió que l'atac dels EUA i Israel contra l'Iran està provocant entre els Vint-i-set. Mentre països com Espanya i França han rebutjat l'atac, d'altres, com Alemanya, no han criticat la intervenció. La presidenta de la Comissió Europea es troba entre aquests últims, tot i que el seu paper al capdavant de l'Executiu de Brussel·les sigui incompatible amb aquest pronunciament.
En el seu discurs d'ahir, Von der Leyen va reiterar que "ningú ha de vessar ni una llàgrima" per la caiguda d'un règim iranià que empresona i tortura els seus ciutadans, patrocina actes terroristes i ha donat un suport clau a Rússia en la seva invasió d'Ucraïna.
"Molts iranians han celebrat la caiguda de l'aiatol·là Ali Khamenei. Esperen que aquest moment pugui obrir un camí cap a un Iran lliure. Això és el que es mereix el poble iranià: llibertat, dignitat i el dret a decidir el seu propi futur".
