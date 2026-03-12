GUERRA IRAN
Yolanda Díaz apunta a la prohibició dels acomiadaments entre les mesures del pla anticrisi del Govern
La líder de Sumar avança que s'aprovaran en el pròxim Consell de Ministres mentre la Moncloa refreda els terminis: "No hi ha calendari tancat"
Ana Cabanillas
Yolanda Díaz apunta a la prohibició dels acomiadaments per causes energètiques com una de les primeres línies en què treballa el Govern per al seu decret anticrisi. La vicepresidenta segona insisteix que el Consell de Ministres de dimarts vinent aprovarà ja mesures per pal·liar els efectes de la guerra de l'Iran. Mentrestant, la Moncloa refreda aquesta afirmació i defensa que "el calendari no està tancat". Aquest mateix dijous el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es reuneix amb els agents socials per perfilar una possible resposta a la crisi inflacionista, que ja es deixa notar en el preu del carburant.
En una entrevista a La hora de la 1, Díaz va revelar que l'Executiu té previst prendre mesures la setmana vinent. "La resposta serà com sempre, calmada, exhaustiva, gairebé diària, però sí, la visió és que ja en el pròxim Consell prenguem algunes mesures".
En aquest sentit, va apuntar a la prohibició dels acomiadaments com una de les mesures més probables per aprovar immediatament. "Prendrem més mesures, probablement el que té a veure amb la prohibició dels acomiadaments per causes energètiques, com vam fer en altres crisis". Les mesures aprovades, va anticipar, entraran en vigor amb la seva publicació al BOE, l'endemà.
"Vull enviar un missatge a les empreses. No cal acomiadar ningú. Els ERTO i el Mecanisme RED ja estan en vigor. Gairebé totes les mesures laborals estan en vigor. Per tant, aprofito per dir, si us plau, als autònoms, a les empreses, que no cal acomiadar".
La prohibició dels acomiadaments ja es va posar en marxa durant la crisi de la covid, quan es van activar els ERTO. El Govern va establir aleshores que no es podien justificar acomiadaments objectius al·legant causes relacionades amb la covid (caiguda d'activitat, restriccions, etc.), empenyent així a fer servir l'ERTO i no a la destrucció de llocs de treball.
La vicepresidenta també va apuntar que el Govern s'està plantejant anticipar els plans de mobilitat recollits a la Llei de Mobilitat Sostenible, pendent d'aprovació, "perquè els transports siguin col·lectius a les empreses o almenys a les empreses grans" davant del preu de la gasolina i del gasoil, "que és impossible".
