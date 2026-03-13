Alfonso Fernández Mañueco, candidat del PP a la Junta de Castella i Lleó: "Vox ha de decidir si és part del problema o de la solució"
El president aspira a un Executiu en solitari i critica la ultradreta per tirar la tovallola davant les dificultats de governar
«El pacte ha de ser per a quatre anys. No pot ser com la passada legislatura, que surtin a mig fer»
Mariano Alonso Freire / Luis Garrido
Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) optarà diumenge per tercera vegada a presidir la Junta de Castella i Lleó. Consumat en l’art de les campanyes electorals, rep Prensa Ibérica, en l’última setmana, a Toro (Zamora), on li toca el míting del dia. Bon coneixedor del territori, el president explica com si es tractés d’un perfecte guia turístic les bondats del pòrtic romànic de la col·legiata de Santa María la Mayor, amb una façana que s’observa des del saló d’hotel on es fa l’entrevista.
¿D’acord amb l’evolució que ha tingut la campanya electoral, considera que tindrà prou majoria per governar?
És veritat que sortim a guanyar, anem a totes i ho estem donant tot. L’acollida del carrer és molt bona i tinc molta il·lusió. Tenim un projecte de futur, que és convertir Castella i Lleó en una de les tres millors comunitats de la nostra nació. I ens recolza un balanç de govern de quatre anys molt sòlid. Veurem què és el que passa. Tots els sondejos apunten a un Vox més fort que fa quatre anys
.¿Tornaria a entendre-s’hi?
Sembla que les majories absolutes ara per ara estan descartades i que el que ens demanaran els ciutadans és diàleg. I jo dialogaré amb tothom, no només amb Vox. Però, que quedi clar, no faré un pacte de govern amb el socialisme de Castella i Lleó. ¿Per què? Doncs perquè no és de confiança. No vull que el model de gestió d’Óscar Puente es traslladi a la nostra regió.
¿Quines condicions posarà per a un pacte?
Primer, s’ha d’elaborar un projecte específic que doni resposta als problemes de la gent gran, dels territoris i de les persones. S’ha de parlar de les competències de les comunitats autònomes i s’ha de prioritzar la gestió dels serveis públics, una política econòmica que continuï apostant pel creixement, la creació d’ocupació i el suport a les famílies, per descomptat. I, finalment, el pacte ha de ser per a quatre anys. Es pot pactar de moltes maneres: un pacte parlamentari, un pacte puntual, un pacte de coalició... Però el que no pot ser és el que ens va passar en la legislatura passada, que surtin a mig fer amb una explicació que no ha convençut ningú. Vox ha de decidir si vol ser part del problema o part de la solució.
Per a Alberto Núñez Feijóo, sembla que Vox és més aviat part del problema que de la solució. Parla d’un partit que bloqueja, d’un partit que va sortir fugint quan va veure el toro d’haver de governar.
Bé, això no és que ho digui Feijóo; és que són els fets. Van sortir dels governs en una decisió que va prendre la direcció nacional a Madrid. No van explicar res. Vam interpretar que va poder ser per un interès electoral, però sens dubte no pensant en l’interès general. En qualsevol cas, van sortir d’aquí deixant-nos tirats a tots. I, d’altra banda, han decidit bloquejar Extremadura. Per tant, el 15 de març, o s’aposta per la solució o s’aposta pel bloqueig. Que diguin alt i clar on volen ser.
¿Vostè pensa que la direcció nacional de Vox és més problemàtica que la direcció del partit a Castella i Lleó?
Respectant a tothom, qui decideix les coses és Vox nacional.
Vostè també assenyala que la direcció nacional de Vox és la que mana per sobre de la regional, però també és veritat que al Partit Popular ha sigut Génova qui ha agafat el timó de les negociacions a l’Aragó i a Extremadura. ¿Es troba còmode en aquesta posició?
Primer de tot, analitzem els fets. El que apareix al document marc pot valer, davant un partit tan jeràrquic i centralitzat com Vox, com a document per a aquestes eleccions, per a les pròximes o per a les municipals. Tot el que apareix en aquest document, o gairebé tot, són reflexions que jo ja havia fet fa uns quants mesos, i de fet vaig tenir l’oportunitat de parlar-ne amb Feijóo. És un marc general, però el projecte de Castella i Lleó el negociarem a Castella i Lleó. La negociació, si s’ha de fer, la farem des d’aquí.
¿Ha millorat la situació de la despoblació al llarg d’aquests set anys?
Si ara analitzem les dades dels anys en què jo he sigut el president de la Junta de Castellà i Lleó, veiem que rebem més gent de la que se’n va. És veritat, però, que tenim un problema, és a dir, que es mor més gent que no pas en neix, però considero que som capaços de poder compensar aquesta falta de creixement vegetatiu amb les persones que venen. I és veritat, també, que encara hi ha llocs en què hem de fer un esforç més important, com és el cas de Zamora. Per aquest motiu, vam apostar per Monfarracinos, vam apostar per Monte la Reina, vam apostar pels polígons industrials.
L’any 2022 va passar una tragèdia sense precedents amb l’onada d’incendis que va assolar la serra de La Culebra. ¿Com és possible que va hagués tornat a passar el 2025?
Després dels incendis del 2022, vam adaptar el dispositiu a les circumstàncies meteorològiques que havíem viscut durant aquell 2022. Però va passar que les circumstàncies meteorològiques del 2025 van ser absolutament excepcionals i gens comparables, de cap manera, amb les del 2022. L’onada de calor va durar més de 15 dies, amb un 0% d’humitat, sequedat extrema i unes temperatures altíssimes. A tot això s’hi van afegir uns vents molt forts. Des del primer moment vam donar la cara amb els incendis, i el dispositiu va ser un dels més importants de tot Espanya. Vam ser capaços d’apagar 350 incendis en menys de 20 dies. Però tothom va reconèixer l’excepcionalitat de les circumstàncies meteorològiques.
