Primàries el 17 d’abril
La candidatura oficialista per dirigir ERC a Barcelona es compromet a no ser "contrapoder" de Junqueras
Ricard Farin i Núria Clotet presenten l’equip que competirà contra la llista de la regidora Rosa Suriñach
Quim Bertomeu
Les primàries per elegir el nou líder de la federació d’ERC a Barcelona agafen velocitat. Dimarts es va presentar la candidatura dels sectors crítics amb Oriol Junqueras, que lidera la regidora Rosa Suriñach, i aquest divendres s’ha oficialitzat la del seu rival, la candidatura d’afins a Junqueras que encapçalen Ricard Farin i Núria Clotet. Ho ha fet buscant el cos a cos amb els seus oponents: "Esquerra Republicana de Barcelona no pot ser utilitzada com a contrapoder de res ni de ningú".
Amb aquesta frase, els 'junqueristes' donen a entendre que, si guanya Suriñach, utilitzarà la federació barcelonina per posar traves a la "direcció nacional" del partit que encapçalen Junqueras i Elisenda Alamany. Així, Farin i Clotet consideren que el seu projecte és l’indicat per guanyar el 17 d’abril perquè és l’únic que podrà treballar en plena sintonia amb l’Executiva Nacional del partit.
Els 'junqueristes' encara esgrimeixen un altre motiu per anar al xoc amb els crítics. Recorden, sense esmentar-la directament, que Suriñach va ser una de les persones que va presentar la seva dimissió el novembre de 2025 forçant una crisi interna a ERC de Barcelona, cosa que consideren que és una "situació inèdita" que no hauria de repetir-se mai més. "En els darrers anys les dinàmiques de grups i famílies internes han provocat una situació de desgast progressiu de la imatge del partit", exposen.
Amb tot, Farin i Clotet es presenten com els garants d’una Federació d’ERC a Barcelona "amb veu pròpia i poder polític" que treballarà braç a braç amb Alamany a les eleccions municipals del 2027. La seva tesi, per tant, és que si guanya Suriñach es repetiran les tensions entre ERC i la federació de Barcelona que s’han anat succeint en els darrers temps. "No es pot dur a terme una campanya guanyadora sense una organització forta i activa", resumeixen.
La candidatura oficialista, que va avançar EL PERIÓDICO dilluns, conclou que cal "obrir una nova etapa per guanyar" i que això només s’aconseguirà si totes les direccions que integren ERC des de diferents àmbits territorials remen en la mateixa direcció. "Hem de construir un projecte de futur i engrescador per recuperar la nostra Barcelona", han exposat en un comunicat.
L’equip
Farin i Clotet també han presentat el grup de persones amb què volen configurar la nova direcció barcelonina. És un equip de 13 membres entre els quals destaquen l’exregidora Montserrat Benedí i l’activista provinent de Súmate Elvira Duran. La resta de membres són Carme Balboa, Xavier Garriga, Natàlia Garcia, Gerard Pijoan, Joan Carles Canela, Carlos Rodríguez Escuredo, Quim Sangrà, Núria Satorra, Tània Rafi, Jordi Fernández-Cuadrench i Jordi Suñé.
El termini per presentar precandidatures acaba el 21 de març. Llevat de sorpreses, serà un duel entre 'junqueristes' i crítics. A partir d’aquell dia hauran de recollir avals entre els militants per poder ser considerades candidatures de ple dret. La votació final, unes primàries obertes a tota la militància, serà el 17 d’abril.
