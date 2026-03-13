Pla anticrisi
Cuerpo apunta a rebaixes fiscals en l'electricitat, però no en l'alimentació, en les mesures per la guerra de l'Iran
Assegura que la situació econòmica encara no s'ha deteriorat per aquest conflicte i que “hi haurà mesures per limitar l'efecte de la pujada dels carburants en les butxaques”
May Mariño
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va mostrar aquest divendres la disposició del Govern a aprovar ja rebaixes fiscals en l'electricitat en el paquet de mesures per fer front a l'impacte de la guerra de l'Iran, tot i que va rebutjar que aquestes rebaixes fiscals es puguin estendre a l'alimentació.
Així es va expressar Cuerpo en una entrevista a RNE, recollida per Servimedia, on va descartar també que l'Executiu torni a aprovar la rebaixa de 20 cèntims en els preus de la gasolina i el dièsel aplicada amb motiu de la guerra a Ucraïna. Després de defensar que s'ha reforçat la vigilància dels últims dies, amb una anàlisi diària de la fixació de preus en totes aquestes estacions de servei per evitar que hi hagi "cap situació anòmala".
Alhora que va augurar un repunt de la inflació al març -després de confirmar-se avui que al febrer es va mantenir en el 2,3 %-, perquè la guerra contra l'Iran ha impactat en el preu dels carburants a Espanya, en particular en el gasoil, tot i que de moment no s'ha contagiat als preus de l'alimentació.
Cuerpo va assegurar que “hi haurà mesures per limitar l'efecte de la pujada dels carburants en les butxaques”, mesures que prestaran una atenció especial a sectors com el camp, la pesca o el transport.
Aquesta protecció davant la pujada dels carburants formarà part del paquet de mesures urgents que el Govern preveu aprovar la setmana vinent, tot i que Cuerpo ha dit que encara "no sap el dia" que es portarà el decret llei. És més, preguntat sobre si s'aprovaran ja dimarts vinent al Consell de Ministres, va assegurar no saber-ho. “Estem avançant tan de pressa com podem i ho farem amb la màxima celeritat possible”, va apuntar.
“Tenim el pla sobre la taula i l'estem acabant de perfilar”, va afegir el ministre, en referència als contactes amb els sectors afectats, els agents socials i els grups parlamentaris perquè el paquet de mesures “tingui el màxim consens possible”. "Ahir vam estar parlant amb les distribuïdores de comerç al detall i ens assenyalaven que no hi ha una afectació als preus en general en l'alimentació, però també estarem molt vigilants", va afegir.
En aquest sentit, va defensar que s'ha de tenir en compte que la situació no és tan greu com quan es va produir la guerra a Ucraïna, cosa que es reflecteix en el fet que la Comissió Europea no permet saltar-se les regles fiscals tal com també va passar amb la pandèmia.
Sobre el futur reial decret, va explicar que tindrà quatre parts. La primera seran mesures estructurals orientades a impulsar l'electrificació de l'economia i el desplegament de renovables per reduir la dependència del gas i del petroli.
A més, hi haurà tres tipus d'ajudes: les destinades a reduir la fiscalitat dels serveis energètics, les relatives als carburants i les de protecció de col·lectius vulnerables com la prohibició de talls de subministrament.
Finalment, segons va indicar Cuerpo, l'Executiu es reservarà la possibilitat d'aplicar noves mesures en el futur en funció de si la situació econòmica es comença a deteriorar per l'impacte de la guerra, cosa que segons va revelar no s'ha produït fins ara.