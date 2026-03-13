Guerra a l’Orient Mitjà
Els EUA afirmen que el nou líder suprem de l’Iran està ferit i «possiblement desfigurat»
Amb el món pendent de l’impacte pel tancament de l’estret d’Ormuz, el secretari de Defensa assegura que «no ens hem de preocupar» i, contra informacions de la seva pròpia intel·ligència, diu que els EUA no tenen proves que l’Iran hi shagi col·locat mines
Idoya Noain
Pete Hegseth, secretari de Defensa del govern de Donald Trump, ha assegurat aquest divendres en roda de premsa que els Estats Units saben que Mojtaba Khamenei, el nou líder suprem de l’Iran, «està ferit i possiblement desfigurat».
«Va treure un comunicat ahir, un de feble, però no hi havia veu, no hi havia vídeo. Era un comunicat escrit», ha remarcat. «L’Iran té abundants càmeres i gravadores de veu. ¿Per què un comunicat escrit? Crec que saben per què», ha declarat. «El seu pare és mort, està espantat, està ferit, està fugint i li falta legitimitat», ha dit també Hegseth, que ha assegurat que els líders iranians «s’oculten, acovardits» i ha afegit: «és el que fan les rates»
El secretari de Defensa parlava en la cinquena roda de premsa al Pentàgon des que Trump va llançar en coordinació amb Israel la guerra i ha ofert les últimes dades de la contesa juntament amb el general Dan Caine, cap de l’Estat Major. L’antic presentador de Fox News ho ha fet de nou amb un to triomfalista i bel·licós, en el qual ha tornat a atacar part de la premsa generalista per una cobertura del conflicte que denuncia que no reflecteix els assoliments militars dels EUA.
Hegseth ha assegurat que les forces nord-americanes i les israelianes han arribat ja a 15.000 objectius iranians. Ell i Caine han detallat que el volum de míssils llançats per Teheran ha caigut 90% des de l’inici de la contesa i el dels drons per a dijous s’havia reduït un 95%. I tots dos han promès, com van fer dimarts en la seva última compareixença, que aquest divendres serà el «dia d’atacs més intensos» per part dels EUA.
L’estret d’Ormuz
Hegseth i Caine han parlat també de l’estret d’Ormuz, el punt estratègic per al comerç mundial marítim de cru que l’Iran ha aconseguit pràcticament tancar en un moviment que dispara la incertesa i el cop a l’economia, el comerç i els mercats globals i sacseja el preu del cru. El secretari de Defensa ha negat que els EUA no hagin planificat per a la possibilitat d’aquest tancament i en un moment de la compareixença ha arribat a dir: «Estem lidiant amb això i no hi ha necessitat de preocupar-se sobre això».
Després d’acusar la premsa d’«informar temeràriament» sobre la possible col·locació de mines a l’Estret per part de l’Iran, Hegseth ha dit: «No tenim proves clares d’això». Però les seves paraules xoquen amb les d’altres informacions de la mateixa intel·ligència dels EUA que sí que creuen que Teheran ha aconseguit regar el pas neuràlgic amb explosius.
Hegseth ha mirat de definir la planificació nord-americana per a l’Estret com a part d’una estratègia «seqüencial». «Des del principi entre totes les agències hem estat fent atenció a l’estret d’Ormuz i assegurarem que avancen els nostres interessos», ha dit. «Hi ha una raó per la qual elegim com un dels nostres primers objectius destruir la seva marina. Tenim un pla per a cada opció aquí. No és un estret que permetrem que segueixi en disputa», ha declarat, sense explicar, això sí, com pensen aconseguir-ho.
L’escola de nenes
El secretari de Defensa ha parlat també del’atac a l’escola de Minab el primer dia del conflicte, un bombardeig que va deixar almenys 175 víctimes, la majoria nenes, i que la investigació preliminar militar, segons va revelar ‘The New York Times’, atribueix als EUA. Part de l’error, segons fonts militars, es va deure a l’ús d’informació d’intel·ligència desfasada que no va tenir en compte que aquestes instal·lacions, que abans van ser part d’un complex militar, es van separar i van dedicar a ús civil ja des del 2016. Trump va arribar a acusar l’Iran d’haver atacat l’escola amb un Tomahawk, tot i que Teheran no té aquests míssils que fabriquen els EUA i només venen a quatre aliats.
Hegseth ha anunciat que ha nomenat un oficial per estar al capdavant de la investigació i ha explicat que es tracta d’algú extern al Comandament Central, que s’encarrega de les indagacions. «La investigació prendrà tot el temps que sigui necessari per abordar tots els temes que envolten aquest incident», ha proclamat.
Noves víctimes dels EUA
El general Caine, per la seva banda, s’ha referit a l’accident que va tenir a l’Iraq dijous un avió KC135 de reposició de combustible, que va provocar la mort de quatre soldats nord-americans, cosa que eleva ja a 11 les baixes militars dels EUA. Caine ha reiterat que, tot i que la tripulació de l’avió cisterna era en una missió de combat, el seu sinistre «no va ser resultat de foc amic ni enemic».
