Tensió global
El Govern planeja rebaixes fiscals per a agricultors i transportistes
Cuerpo admet que els sectors econòmics i agents socials no volen bonificacions en gasolina i dièsel, i sí mesures sobre impostos
David Page
El Govern central vol prendre mesures al més aviat possible per intentar frenar l’impacte que té sobre la butxaca dels consumidors i sobre les empreses les fortes pujades de preus dels combustibles de les últimes setmanes, impulsades per la volatilitat dels mercats per l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà. L’Executiu encara no ha descartat cap mesura i totes són damunt de la taula, però refreda la possibilitat de tornar a aplicar descomptes obligatoris en el preu final dels carburants com es va fer per la crisi de la guerra d’Ucraïna i sembla decantar-se per aplicar rebaixes fiscals, amb especial incidència per als sectors més afectats per les pujades, com l’agrícola i el transport.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va reconèixer ahir que en la ronda de contactes que està mantenint l’Executiu amb els agents socials i amb sectors econòmics per dissenyar un paquet de mesures consensuat, tots els participants demanen no aplicar bonificacions com ja es va fer en l’anterior crisi energètica (amb les famoses rebaixes de 20 cèntims per litre de carburant) i reclamen recórrer a mesures fiscals per ser més fàcils d’aplicar.
Durant la crisi energètica desencadenada després de la invasió militar de Rússia sobre Ucraïna, el Govern va aprovar l’aplicació d’una rebaixa generalitzada per a tots els conductors de 20 cèntims per litre de carburant. Els comptes públics pagaven íntegrament el descompte a tots els conductors, particulars i professionals, i independentment del seu nivell de renda; tret del cas d’algunes grans petroleres quan l’Estat assumia 15 dels 20 cèntims.
El menys recomanat
Durant el temps en què van estar vigents els descomptes, les estacions de servei es van queixar dels problemes d’aplicació i de les dificultats per tramitar la devolució per part de l’Estat de les quantitats avançades. Per això, des de diverses patronals es reclama al Govern no tornar a aquestes bonificacions, i clarament han mostrat la seva preferència per aplicar rebaixes fiscals per contenir l’impacte de les pujades dels combustibles sobre llars i empreses.
"Minimitzar el cost de l’energia passarà fonamentalment per mesures fiscals", va assenyalar Cuerpo en una trobada amb mitjans de comunicació després de la seva reunió, junt amb les tres vicepresidentes del Govern i la ministra de Seguretat Social, amb les patronals CEOE i Cepyme i els sindicats UGT i CCOO. "La bonificació és una de les mesures que menys ens recomanen".
El titular d’Economia no va aclarir quins impostos dels que s’inclouen en el preu final de gasolina i gasoil es pretenen tocar per contenir les pujades del preu final i no va detallar si s’aplicaran de manera generalitzada per a tota mena de combustibles i per a tots els consumidors. El Govern sí que confirma que en el seu paquet de mesures anticrisi sí que s’inclourà un tractament especial i específic per als sectors econòmics més directament afectats ara per la pujada dels carburants, com són les activitats agrícoles i el transport.
"Podem garantir que hi haurà una atenció especial als sectors econòmics més afectats, i la resta de mesures s’estan analitzant", va avançar el ministre Cuerpo, que va remarcar igualment que el Govern central treballa per tenir "amb la celeritat més gran" el text d’un futur reial decret llei amb mesures conjunturals i d’altres d’estructurals per fer front a l’actual situació, però sense comprometre que sigui la setmana vinent quan el Consell de Ministres aprovi la norma. Per ara, la Moncloa continua sense aclarir quan aprovaran les mesures anticrisi.
