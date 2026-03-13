Tensió global
La guerra a l’Iran complica els plans de pau a Ucraïna i Gaza
Les ramificacions del conflicte al Pròxim Orient alleugen la pressió sobre Rússia i posen en dubte la reconstrucció de la Franja
«La prioritat i el focus dels nostres socis estan centrats en la situació a l’Iran», va reconèixer Zelenski
Ricardo Mir de Francia
Donald Trump es va comprometre a fer de la pau el principal llegat del seu segon mandat, però des d’aleshores no només ha iniciat noves guerres sinó que ha deixat en uns llimbs aquelles que es va proposar resoldre. Tant a Ucraïna com a Gaza. Les negociacions que els EUA lideraven en els dos conflictes s’han frenat en sec des que va començar l’atac contra l’Iran el 28 de febrer passat, un assalt coordinat amb Israel que ha donat peu a una guerra total a la regió amb múltiples ramificacions fora de les seves fronteres. Algunes estan servint per alleujar la pressió econòmica sobre Rússia, mentre que el cop rebut per les monarquies àrabs del Golf podria afectar els seus compromisos en la reconstrucció de Gaza. Factors que compliquen una mica més la resolució dels dos conflictes.
Per als negociadors ucraïnesos, el març havia de ser un mes intens. Després de les últimes converses celebrades a Ginebra a mitjans de febrer, estava previst que la seva delegació viatgés fins a Abu Dhabi el 5 de març per abordar amb la mediació de Washington el futur dels territoris ocupats per Rússia, un dels assumptes més espinosos. Però a la capital dels Emirats també es volia preparar el terreny per a una possible reunió cara a cara entre Volodímir Zelenski i Vladímir Putin, segons diversos mitjans, uns plans que de moment han quedat en repòs. "En aquests moments la prioritat i el focus dels nostres socis estan centrats en la situació a l’Iran", va reconèixer la setmana passada el president ucraïnès després que es conegués que la cita d’Abu Dhabi quedava posposada. També es va haver de suspendre la reunió a Xipre amb funcionaris de la Unió Europea, on estava previst que informessin Ucraïna dels pròxims passos que ha de complir en el seu procés d’adhesió al club comunitari.
"Nosaltres seguim parlant amb els EUA gairebé diàriament, però, a causa de la situació a l’Iran, de moment no hi ha senyals sobre quan podria ser la pròxima reunió trilateral", va afegir Zelenski la setmana passada. També la Casa Blanca continua parlant amb Rússia, com demostra la trucada que Trump va mantenir amb Putin dilluns. L’aturada en les negociacions no és l’únic contratemps per a Kíiv. La guerra ha disparat els preus internacionals del gas i el petroli, la principal font d’ingressos per a la malmesa economia russa, sotmesa a les sancions occidentals des que va llançar fa quatre anys la seva invasió a gran escala d’Ucraïna.
Ingressos a les arques russes
El tancament efectiu de l’estret d’Ormuz s’ha traduït en un augment de la demanda d’hidrocarburs russos des de la Xina i Rússia. Un repunt que cada dia aporta 150 milions de dòlars addicionals a les arques del Kremlin, segons les estimacions del Financial Times. Però no queda aquí la cosa perquè la Casa Blanca, en el seu intent d’estabilitzar els preus de l’energia, ha optat per relaxar algunes restriccions que pesaven sobre les exportacions de petroli rus. De moment, ha permès a l’Índia que el compri durant 30 dies sense exposar-se a sancions, mentre el Departament del Tresor no descarta aixecar algunes de les sancions a Rússia per mirar de rebaixar els preus del cru. Una sèrie de factors que redueixen els incentius perquè el Kremlin negociï.
No és l’única preocupació per a Kíiv, que ha despatxat aquests dies al Pròxim Orient experts i operadors de drons per ajudar a protegir les bases militars nord-americanes i el cel d’alguns països del Golf atacats per l’Iran. Ucraïna sap que, com més es prolongui la campanya nord-americana, més probabilitats té de quedar-se sense les armes, vitals per a l’Exèrcit ucraïnès. Particularment, de míssils interceptors per a la defensa antiaèria, que els EUA estan cremant a una velocitat de vertigen per protegir els seus interessos a la regió. "S’ha gastat molt poder de foc, inclosos míssils interceptors i altres tipus de míssils", ha dit aquests dies a Politico un funcionari nord-americà. "Els EUA necessiten reposar existències, cosa que significa que queda menys perquè Europa o Ucraïna comprin".
Paràlisi a Gaza
L’assalt sobre l’Iran també ha aturat les negociacions sobre Gaza, segons va informar Reuters aquesta setmana citant diverses fonts coneixedores de la situació. Els EUA negocien amb l’ajuda d’Egipte i Qatar el desarmament de Hamàs, una condició indispensable per avançar en la segona fase de la treva, repetidament violada també per Israel. Si bé el canvi de règim a l’Iran que ambicionen Washington i Tel-Aviv podria debilitar encara més Hamàs i facilitar-ne el desarmament, res indica per ara que la República Islàmica sigui a prop de col·lapsar.
A la paràlisi de les negociacions cal sumar-hi el renovat tancament dels passos fronterers de Gaza, anunciat per les autoritats israelianes el 28 de febrer, després de l’inici dels bombardejos a l’Iran. Israel va suspendre l’entrada d’ajuda humanitària, però també de combustible i mercaderies comercials, segons les Nacions Unides. Des d’aleshores alguns passos han obert de manera intermitent, cosa que no ha impedit que augmentin els preus a la Franja, on la població malviu en un mar de ruïnes esperant que comenci la reconstrucció.
Però també la reconstrucció es podria veure afectada per la guerra a l’Iran. Una bona part dels fons promesos provenen dels països del Golf, però s’haurà de veure si al final es materialitzen, atesos els costos que Teheran ha imposat a les seves economies amb els seus atacs reiterats.Però també la reconstrucció podria veure’s afectada per la guerra a l’Iran. Bona part dels fons promesos fins ara provenen dels països del Golf, però caldrà veure si acaben materialitzant-se, atesos els costos majúsculs que Teheran ha imposat a les seves economies amb els seus atacs reiterats d’aquests dies.
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- La cadena viral 'Tacos Galos' obrirà un nou establiment a Manresa
- Mig segle fent de les arrels a Manresa una (bona) excusa per al retrobament
- Necrològiques del 12 de març del 2026