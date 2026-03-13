Contingut a Orient Pròxim
Israel llança fullets sobre Beirut exigint la col·laboració del poble libanès per al desarmament de Hezbolà
Aquest llançament coincideix amb la visita del secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, al Líban, des d’on ha fet una crida a la milícia xiïta i Israel perquè aturin la guerra
Andrea López-Tomàs
Sobre diversos barris de Beirut, han caigut milers de fullets amb un missatge per al poble libanès. Testimonis del llançament han confirmat que avions de la força aèria israeliana els han llançat des de l’aire aquest migdia de divendres. "El Líban és la teva decisió, no la de ningú més. La teva terra és teva; no deixis que es converteixi en propietat abandonada per a les armes iranianes d'Hezbolà", es llegeix en un dels dos tipus de fullets que s’han llançat. Adreçat al "poble libanès", exigeix el desarmament de la milícia i la defineix com "l’escut de l’Iran". Tot i que Israel ha utilitzat pamflets en repetides ocasions al sud del Líban, aquesta és la primera vegada en dos anys que se’n distribueixen sobre la capital libanesa.
"L’estabilitat no és només una paraula; és un dret de tot libanès", afirma un dels fullets. "La Unitat 504 de l’Exèrcit israelià treballa per garantir el futur del Líban i el seu poble, basant-se en el principi que ‘si el teu veí està bé, tu també ho estàs’", afegeix. "Si vols formar part d’un canvi real i contribuir a la prosperitat i protecció del teu país, som aquí per escoltar-te", ofereix, acompanyant el missatge de dos codis QR. Les autoritats han advertit immediatament els residents que no els escanegin per motius de ciberseguretat. En el segon fullet, s’adverteix que el Líban podria patir el mateix destí que la Franja de Gaza.
Reclutament d’informants
L’Exèrcit libanès ha dit en un comunicat que els codis QR contenien enllaços a grups de WhatsApp i Facebook que els dirigien a una unitat d’intel·ligència militar israeliana responsable del reclutament d’informants. Al seu torn, ha alertat dels riscos legals i de seguretat que implicaria fer clic en aquests enllaços, ja que al Líban està penat amb presó qualsevol mena de contacte amb Israel, inclòs amb ciutadans israelians. Aquest llançament coincideix amb la visita del secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, al Líban, des d’on ha fet una crida a Hezbolà i Israel perquè aturin la guerra.
"Ara no és moment per a grups armats, ara és moment per a estats forts", ha dit Guterres després de reunir-se amb el president libanès, Joseph Aoun, al Palau Presidencial de Baabda. "He expressat la meva disposició a negociar, però fins ara no hem rebut resposta de l’altra part", ha declarat Aoun. Mentrestant, els atacs israelians han continuat a l’est i al sud del país, provocant víctimes mortals, ferits i devastació. La brutal ofensiva resposta militar israeliana després del llançament de coets per part d'Hezbolà el dilluns passat ha deixat el país mediterrani en una greu crisi humanitària, amb més de 800.000 persones desplaçades. Gairebé 700 persones han mort en 11 dies, i més de 1.400 han resultat ferides.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía