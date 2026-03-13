Violència sexual
La jutgessa arxivarà la segona denúncia contra Errejón per agressió sexual perquè la víctima no s'ha ratificat
El mismo abogado que le acusa por el caso de Elisa Mouliaá presentó otra denuncia de una "actriz de reconocida notoriedad"
Cristina Gallardo
La titular de la plaça número 12 del Jutjat de Violència sobre la Dona de Madrid, Carolina Garcia, es veurà obligada a arxivar la segona denúncia presentada contra l'exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, per delictes d'agressió sexual després de constatar que la víctima, una "actriu de reconeguda notorietat" de la qual mai no s'ha revelat la identitat, no ha complert amb el tràmit de ratificació que exigeix la llei.
Fonts de l'acusació assenyalen a EL PERIÓDICO que, en tot cas, es tracta d'una cosa provisional i al despatx que presideix l'advocat Alfredo Arrién --el mateix que representa l'acusació particular contra l'exdiputat per part d'Elisa Mouliaá, també per un delicte de violència sexual-- tracten que la causa pugui continuar endavant.
La denúncia es va presentar directament davant la justícia per fets que haurien tingut lloc l'octubre de 2021, les mateixes dates que el cas de Mouliaá. El polític va entaular relació amb la segona víctima a través de la xarxa Instagram i la presumpta agressió hauria tingut lloc després d'una trobada de tots dos en un local públic, tant al cotxe en què tots dos viatjaven com a l'habitatge de l'exdirigent de Más Madrid.
L'advocat no va revelar la identitat de la denunciant a l'hora d'interposar la denúncia al·legant que no s'havia fet abans davant la Policia, com sol ser habitual, precisament per preservar-la, i sol·licitant que la intervenció de la seva clienta davant la justícia es dugués a terme com a testimoni protegit.
La denúncia parteix d'un context de relació prèvia en què el polític es va interessar "de manera insistent per les amistats, sortides i relacions socials de la denunciant, generant situacions de tensió i retret" i en què hauria ocultat a més a aquesta dona l'existència d'una altra parella sentimental.
Amb posterioritat a l'agressió --en què hi va haver accés carnal no consentit, segons l'escrit presentat-- es van tornar a veure en una ocasió més, "persistint el denunciat en conductes de control extrem, exigint l'enviament d'ubicació en temps real i fent trucades insistents". Afegia que Errejón va mantenir el contacte a les xarxes socials fins al 6 de gener de 2022.
Pendent de l'Audiència Provincial
La primera denúncia va ser presentada per Mouliaá l'octubre de 2024 en seu policial, i després va correspondre per repartiment al jutge Adolfo Carretero. L'instructor li va donar crèdit fins al punt de portar-lo a judici encara amb la posició en contra de la Fiscalia, si bé l'obertura de judici oral ha estat recorreguda davant l'Audiència Provincial de Madrid, que està pendent de resoldre sobre si Errejón acabarà asseient-se o no al banc dels acusats.
En aquest cas, els fets haurien tingut lloc l'octubre de 2021, en el marc de la presentació d'un llibre d'Errejón i després de gairebé un any parlant per xarxes socials. Mouliaá sosté que en acabar l'acte se'n van anar a prendre unes cerveses a un bar proper i ella, que ja tenia previst acudir aquella nit a una festa a casa d'un amic, "per educació" va convidar el dirigent que l'acompanyés. Va ser en aquesta festa on va ocórrer la presumpta agressió en una de les habitacions.
La denúncia policial de Mouliaá es va produir després que a la xarxa social X s'hi aboquessin denúncies anònimes de dones que involucraven el dirigent de Sumar en comportaments sexuals vexatoris i violència psicològica molt allunyats dels postulats del "només sí és sí" defensats pel seu partit i que van provocar la seva renúncia a l'escó.
