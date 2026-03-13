L’Exèrcit espanyol demana a les empreses drons barats i fàcils d’utilitzar
Juan José Fernández
En la batalla l’avaria d’un dron no pot suposar per al soldat molt més que canviar una peça. La màquina ha de ser senzilla; l’operativa, fàcil; la logística, simple. Aquesta petició i costos reduïts és una de les que van formulat membres de l’Exèrcit de Terra ahir en una trobada de militars, científics i empresaris a la base d’El Goloso, a Madrid.
És també una de les lliçons que es desprenen dels conflictes que han anat superant els soldats ucraïnesos. Des del front d’Ucraïna arriba l’ensenyament que l’anomenada franja de la mort, aquest espai en què qualsevol cosa que es mogui es deslliura de l’acció letal d’un dron, passa d’un ample de 25 quilòmetres a un de 40. Els robots regnen en la línia de contacte entre els ucraïnesos i els russos, i l’Exèrcit pren nota en el seu procés de modernització.
Va ser amfitrió de la trobada la caserna que allotja la Brigada Guadarrama XII, una de les unitats més potents de les Forces Armades, que reparteix la meitat dels seus efectius entre Letònia i el Líban. L’organitzador va ser el Comandament de Suport Logístic de l’Exèrcit, el MALE. El motiu de la trobada era un intercanvi d’informació entre militars i civils sobre la robotització UxS.
Les empreses i els dissenyadors van rebre les anotacions de l’Exèrcit. Eloy García, sergent de la Legió expert en drons terrestres, va explicar: "La majoria de les baixes al front són les del soldat que ha d’anar a la rereguarda a buscar munició, bateries o altres coses. Per això implementen allà els drons terrestres".
Carència de personal
Reduir baixes és essencial per a una defensa ucraïnesa sota la pressió de la manca de personal. Per força han hagut de buscar l’ajuda dels robots per a allò que el sergent denomina "preservació del factor humà". Al front d’Ucraïna, el 90% dels drons terrestres, o UGVs, s’utilitzen per a tasques logístiques o extracció de ferits.
