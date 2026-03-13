L’Iran i Hezbol·là llancen una operació conjunta sobre Israel
L’Estat hebreu respon amb bombardejos a Teheran i a la platja de Beirut, la capital libanesa, on van morir 12 persones
Andrea López-Tomàs
El mar Mediterrani està tranquil aliè a la tragèdia que protagonitza. Sobre la sorra blanca de l’única platja pública de Beirut, van aterrar els cossos sense vida dels que dormien al ras en una àrea pròxima. El doble atac israelià sobre el passeig marítim, on es concentren desenes de famílies desplaçades, va impactar dues vegades sobre els que descansaven sobre el paviment o a l’interior dels seus cotxes. Per primera vegada des que es va iniciar el conflicte, l’Iran i Hezbol·là van llançar dijous a la matinada una operació conjunta contra Israel. Aquest va respondre amb una sèrie d’atacs contra el Líban i l’Iran, i es va acarnissar amb les seves capitals.
Fa 10 dies que Mohammed s’adorm amb el so de les onades. Ahir a la matinada un so inhumà el va despertar. "Hi va haver una explosió, van passar dos minuts i després n’hi va haver una altra", indica encara accelerat. Aquest mecànic, originari del sud del Líban, però resident als suburbis del sud de Beirut, va salvar la vida, tot i que una dotzena de desplaçats com ell no poden dir el mateix. Ja no poden dir res. L’atac també va deixar almenys 31 ferits. "Aquí tots som civils", insisteix. "Ningú té interessos en res ni en sap res", afegeix, referint-se al fet que aquesta és una zona allunyada de totes aquelles que estan sota evacuació israeliana i que solen ser objectiu dels atacs israelians. Aquí Hezbol·là, l’enemic que Israel vol derrotar, no té cap influència
"Però a Israel li és igual, això", afegeix Talal, un pescador desplaçat que viu al cotxe del costat del Mohammed. "Hem conegut guerres des que vam néixer; volem descansar, estem molt cansats", apunta Mohammed, amb resignació. "Hem arribat a un punt en què sabem que Israel és, en última instància, l’enemic; no pots anomenar-lo el meu amic, o el meu amor", denuncia, llançant un dard a les autoritats libaneses, que estan estenent la mà a Tel-Aviv per negociar el final del conflicte. Un fet inèdit, ja que tots dos països no tenen relacions i estan oficialment en guerra des de la creació de l’Estat d’Israel el 1948. Israel ha descartat qualsevol negociació.
Desarmar la milícia
Segons el Canal 12, una font israeliana va alertar que "si no frenen Hezbol·là", atacaran la infraestructura governamental. "La responsabilitat recau en l’Estat libanès" de desarmar la milícia, va afegir. Des de les voreres plenes de sorra del passeig marítim beirutí, la política els queda llunyana. "Només demanem una habitació, res més", afirma Metwaka, d’origen sudanès, que, fins dilluns, treballava com a conserge a Dahiye.
Hezbol·là va batejar l’operació com la palla mastegada, amb referència a un versicle corànic que detalla la destrucció dels invasors de la Kaaba, lloc sagrat islàmic. Des del Líban, es van detectar 200 llançaments, cosa que demostra que Hezbol·là està més forta del que es creia. Les agències iranianes Fars i Tasnim van explicar que l’operació conjunta, confirmada per la Guàrdia Revolucionària iraniana, va consistir en cinc hores de foc continu, combinant els seus míssils amb drons i míssils de Hezbol·là, contra més de 50 objectius a Israel.
A Israel, les sirenes van sonar durant tota la nit per aquest atac simultani entre els dos aliats.
