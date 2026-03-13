Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Relleu a Interior

El nou DAO arriba amb l’ordre de ser "implacable" amb l’assetjament

El número dos de la Policia es compromet a investigar "a fons" qualsevol abús

El nou DAO de la Policia Nacional, José Luis Santafé, durant l’acte de presa de possessió. | JOSÉ LUIS ROCA

Juan José Fernández

Madrid

El comissari principal José Luis Santafé Arnedo és des d’ahir el nou director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, després de l’acte de presa de possessió del càrrec, celebrat al Complex Policial de Canillas (Madrid). La cerimònia va ser una ratificació simbòlica, l’escenificació de l’ordre d’Interior del 6 de març que donava carn de BOE al relleu al capdavant dels uniformats de la Policia després que esclatés l’escàndol que va produir la caiguda de l’anterior DAO, José Ángel González, acusat en una querella que investiga la justícia com a presumpte autor d’una agressió sexual a una inspectora de policia amb qui tenia relació.

En la salutació com a nou DAO, va explicar Santafé que, aquests dies, quan ja es va saber que seria el nou número dos, un amic de confiança li va dir que no sabia si era el millor moment per acceptar un càrrec com aquest, amb la legislatura pròxima al seu venciment, i amb la Policia encara commocionada pel cop. I ell li va contestar: "Amic, sempre és un bon moment per ajudar la Policia".

En la seva arribada al carrec en què pilotarà l’acció de 76.000 homes i dones, el nou cap va voler recórrer a un símil d’artesà: "La policia és un rellotge de precisió amb 76.000 peces. Les peces, majoritàriament, encaixen i funcionen bé. Si alguna falla i no compleix la seva funció, cal substituir-la o reparar-la. I això es fa sempre, afecti qui afecti, inclosos els comandaments".

I va aprofitar per reivindicar la imatge d’integritat del cos... i la figura dels comandaments. Santafé, format en seguretat ciutadana, que fins ara era cap superior de la Policia a les Balears, on es va guanyar la confiança de la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, arriba per recuperar la integritat a tots els racons de la institució: "Qualsevol assetjament, o abús, s’investigarà a fons, sense trava i fins a les últimes conseqüències". Abans, adreçant-se al públic, el director general de la Policia, Francisco Pardo, li va demanar que sigui "implacable" amb els comportaments irregulars.

