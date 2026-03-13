Conflicte regional
L'OTAN intercepta un tercer míssil iranià sobre l'espai aeri de Turquia, a prop d'una base de l'Aliança
El projectil ha estat destruït a les tres de la matinada hora turca, i ha fet activar les alarmes antiaèries de la ciutat d'Adana, al sud del país anatolià
Adrià Rocha Cutiller
L'OTAN ha interceptat aquest divendres de matinada un míssil balístic iranià sobre l'espai aeri de Turquia, segons han confirmat a EL PERIÓDICO fonts del Ministeri de Defensa espanyol, informa Juan José Fernández. Aquest míssil és el tercer que resulta interceptat en territori turc, amb els dos primers ocorreguts dijous de la setmana passada i aquest mateix dimarts.
En totes dues ocasions, Turquia —que ha intentat fins ara mantenir-se al marge de la guerra entre l'Iran, Israel i els EUA— s'ha queixat amargament davant Teheran pels llançaments i ha promès que "prendrà qualsevol mesura per protegir la seva seguretat nacional", però no ha respost als atacs ni es preveu que ho faci. "La nostra prioritat més gran ara mateix és allunyar el nostre país tant com sigui possible d'aquest incendi", ha assegurat el president turc, Recep Tayyip Erdogan, aquesta setmana.
Ankara, de fet, és un dels pocs països de l'Orient Pròxim que ha mantingut les comunicacions obertes tant amb Teheran com amb Washington. Erdogan ha buscat durant les dues darreres setmanes aconseguir un alto el foc que de moment sembla impossible.
El projectil de la matinada d'aquest divendres ha estat interceptat a pocs quilòmetres de la base militar d'Incirlik, utilitzada per Turquia i l'OTAN i els sistemes de defensa antiaèria de la qual són, de fet, espanyols.
La base es troba als afores de la ciutat d'Adana, de més de dos milions d'habitants, i les seves alarmes antiaèries s'han disparat davant l'arribada del míssil.
